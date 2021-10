Parco di Tor Fiscale, al lavoro per ripristinare il sentiero ciclopedonale: “Qui passerà l’Asse degli Acquedotti”

Una giornata per riportare l'attenzione sull'Asse degli Acquedotti riqualificando un sentiero ciclopedonale. E' questo l'obiettivo che si sono prefissate le associazioni ed i comitati che hanno deciso di prendere parte alla mobilitazione di domenica 24 ottobre. Alle ore 10, realtà come iqualificare un sentiero ciclopedonale e Domenica 24 ottobre una quindicina di associazioni e comitati si è data appuntamento al parco di Tor Fiscale. E’ lì che passa infatti un piccolo ma prezioso sentiero sterrato. L’unico che consenta il passaggio da quel polmone verde al parco degli Acquedotti.

L'appuntamento

Alle ore 10 realtà come il Settimo Biciclettari, Retake parco degli Acquedotti, Italia Nostra, La Torre del Fiscale e numerose altre realtà, hanno deciso di darsi appuntamento al parco di Tor Fiscale. E' lì infatti che passa un piccolo ma prezioso sentiero che versa consenta il passaggio da quel polmone verde al parco degli Acquedotti. Si trova però in un "grave stato di degrado", hanno spiegato gli ideatori dell'iniziativa. E per questo occorrono decine di braccia per rimetterlo in sesto.

“La mobilitazione cittadina e interassociativa avrà lo scopo di chiedere alle istituzioni interessate la realizzazione dell'Asse degli Acquedotti, il tracciato ciclo-pedonale ideato dal Settimo Biciclettari che consentirebbe di connettere il Settimo Municipio con il centro della città, collegando tra loro l'area degli Acquedotti, il parco di Tor Fiscale e la valle della Caffarella” ha spiegato Dario Piermarini, tra gli organizzatori dell’appuntamento a cui partecipano anche , Romacammina, associazione Quadracoro aps, Touring club italiano, Inforidea - idee in movimento, Ecologia urbana, Ecomuseo della via Latina , Roma road runners, Urban experience, Archi di Claudio Golf Club, Giocarté e Associazione Acquarellisti Romani.

Cos'è l'Asse degli Acquedotti

L’Asse L’asse degli Acquedotti è un percorso ciclopedonale che consentirebbe di collegare il centro di Roma con diversi quartieri del quadrante sud-est della Capitale fino ad arrivare a al comune di Ciampino. La pecularietà del tracciato è costituita dal fatto di passare in gran parte all'interno dei parchi cittadini, come quello degli Acquedotti, il parco di Tor Fiscale ed il parco della Caffarella. Un progetto che, per essere realizzato, necessita della collaborazione tra più enti e livelli istituzionali e che presuppone anche l'utilizzo del sentiero che i cittadini si sono impegnati a riqualificare.

L'attenzione dei cittadini

“La mobilitazione per l’Asse degli Acquedotti è il segno che a Roma c’è una rete viva di associazioni, realtà dell’attivismo, cittadine e cittadini, che vogliono ricucire la città a partire dai suoi luoghi più ricchi a livello culturale e ambientale, ribaltando la dicotomia centro-periferia che tanto male ha fatto in passato e che non dovrà più essere paradigma di governo della Capitale” ha commentato Marta Bonafoni, la capogruppo in regione della lista civica Zingaretti.

Nel ricordo di Antonio Cederna

La data scelta non è poi casuale. L’appuntamento si svolge infatti a ridosso del centenario dalla nascita dell'urbanista Antonio Cederna, “che in quel cuneo verde dai Castelli al cuore della Capitale ha dedicato battaglie appassionate” ha ricordato Bonafoni. Battaglie che continuano nel segno di un territorio di cui prendersi cura, come fanno le associazioni coinvolte nell’iniziativa. E da valorizzare attraverso la costituzione dell’Asse degli Acquedotti.