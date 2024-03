Via del Mandrione, il sistema fognario va rifatto: dopo ogni pioggia la strada diventa "navigabile"

I rovesci che hanno interessato la città negli ultimi giorni hanno creato un problema di viabilità nel territorio del municipio VII. Via del Mandrione, nella zona prospicente la ferrovia, si è infatti allagata.

“È un problema che si presenta ogni qualvolta si verifica una condizione meteorologica avversa” ha spiegato Cristina De Simone, consigliera municipale di Fratelli d’Italia. Una condizione messa nera su bianco anche in un provvedimento che, nell’estate del 2022, è stato sottoposto all’attenzione del parlamentino di piazza Cinecittà. Perché all’altezza del civico 347, si registrano allagamenti che creano grossi disagi alla viabilità, al transito dei passanti ed alle residenze private.

Perché la strada si allaga

A distanza di quasi due anni la situazione non è migliorata. Gli allagamenti, secondo quanto riportato nell’atto municipale, sono da collegare al sistema fognario. Occorre sistemare le fognature nere, di competenze dell’Acea e quelle anche, di competenza comunale. Il consorzio di via del Mandrione ha infatti consegnato la strada al patrimonio cittadino nel 2016 e quindi, da quasi otto anni, la responsabilità di manutenerla in condizioni di sicurezza è del comune e del municipio. In passato questo problema veniva ovviato dallo smaltimento delle acque sulla prospicente rete ferroviaria. Una possibilità che però, per ragioni di sicurezza, da anni non è più praticabile.

Per quanto riguarda Acea Ato2, nel 2022 l’azienda ha reso noto dell’esistenza di un progetto, approvato nel novembre 2022, per il “completamento della fognatura su via del Mandrione”. Un progetto che aveva un valore di investimento lordo di 650mila euro che era già stato inoltrato, per le necessarie autorizzazioni, a RFI. Però la situazione da allora non è migliorata e sulla vicenda, all’inizio di marzo 2024, è stata presentata anche un’interrogazione in municipio.

Cosa fa il municipio

“Stiamo seguendo la questione che è stata oggetto di incontri già con il dipartimento Csimu, con l’assessora Segnalini ed Acea – ha spiegato l’assessora municipale ai lavori pubblici Antonella Di Giacomo – quella zona, nata in maniera spontanea, ha un problema di fognatura che è duplice. Acea lì deve realizzare un impianto per le acque nere e noi abbiamo però anche l’esigenza di realizzarne uno per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane. Il progetto che aveva intenzione di realizzare Acea però non è fatto per soddisfare anche la nostra richiesta e per questo stiamo cercando una soluzione. Tra l’altro – ha aggiunto l’assessora – questo problema ci sta bloccando anche un progetto di riqualificazione previsto su tutta via de Mandrione”.

“Non è possibile che dopo aver portato a votato all’unanimità una mozione, dopo aver fatto un’interrogazione e delle richieste al comune, la situazione sia ancora questa – ha commentato la consigliera di Fratelli d’Italia che era stata la prima firmataria della mozione municipale - Non si capisce dove mettere il collettore e nel frattempo le persone restano prigioniere dentro le proprie abitazioni. È ora di passare all’azione”. Al riguardo l’assessore municipale ai lavori pubblici ha fatto sapere che “è in agenda un nuovo incontro” si svolgerà in municipio “dopo le festività pasquali”.