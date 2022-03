Arco di Travertino: inaugurata la nuova area giochi

La pioggia che dopo molte settimane è tornata a battere sulla capitale non ha impedito d’inaugurare una nuova area giochi.

Lo spazio si trova all’interno del “parco lineare Arco di Travertino”, l'area verde che sorge alle spalle della stazione metropolitana. Lì l’amministrazione ha deciso di investire le proprie risorse per dotare il sito, molto frequentato dalle famiglie del quadrante, di uno spazio destinato ai più piccoli.

Il cambio di passo

Nel territorio più popoloso della città, al simbolico “taglio del nastro”, hanno preso parte anche il presidente municipale Francesco Laddaga e l’assessora capitolina all’ambiente Sabrina Alfonsi. “Il cambio di passo rispetto al passato è evidente. Sono già stati sostituiti i giochi nel parco di Monte del Grano al Quadraro ed oggi abbiamo provveduto a mettere a disposizione dei bambini nuovi scivoli ed altalene. Andiamo avanti così”.

I prossimi interventi

Sul numero delle aree gioco su cui l'amministrazione sta investendo, qualche informazione in più è arrivata dall'assessora municipale all'ambiente Estella Marino. “Due sono quelle già riqualificate nel territorio, mentre è in corso anche la sistemazione di quella di piazza Salvatore Galgano, come da molti anni stanno chiedendo di fare i residenti” ha commentato Estella Marino, l’assessora municipale all’ambiente “abbiamo anche altre richieste per nuove aree ludiche che speriamo di poter inserire in un programma”. Il prossimo quartiere a beneficiarne potrebbe essere il parco dei tricicli, nel quartiere della Romanina. Prima però verranno ultimati i lavori ed i collaudi nello spazio in allestimento in piazza Galgano, a Cinecittà Lamaro.