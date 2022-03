La ciclabile Tuscolana è tra le piste che saranno riviste

La ciclabile di via Tuscolana va rivista. L’assessore alla mobilità Eugenio Patanè, durante la presentazione in Aula Giulio Cesare dei “300 obiettivi per 180 giorni”, ha dedicato una parte del proprio intervento anche sulla questione delle ciclabili.

Le ciclabili da rivedere

Oltre ad annunciare l’intenzione di realizzare, con i fondi del PNRR, altri 54 km di piste, l’assessore alla mobilità ha dichiarato di aver “chiesto agli uffici rivedere alcuni pezzi di una serie di ciclabili che hanno destato delle perplessità”. I tecnici del Campidoglio dovranno mettere mano ai percorsi realizzati su via della Pineta Sacchetti, su via Gregorio VII, nella Galeria Pasa, sulla Prenestina e sulla discussa ciclabile di via Tuscolana.

I tratti più critici

Interventi finalizzati alla messa in sicurezza della pista realizzata nel municipio VII, erano stati chiesti a più riprese. L’ultima volta in occasione della recente discussione sul Piano urbano della mobilità sostenibile. In quella circostanza era stato approvato un documento, presentato dalla consigliera democratica Erica Battaglia, in cui si chiedeva d’intervenire sulle criticità “del tratto ciclabile transitorio e non protetto di via Tuscolana nel tratto tra Largo Volumnia e Porta Furba, in entrambe i sensi di marcia”. Con lo stesso provvedimento veniva segnalata la pericolosità anche “del tratto ciclabile transitorio in area sottostante al ponte della stazione Tuscolana”.

La bike lane

I tratti indicati rientrano tra quelli oggetto della “bike lane” che facevano parte del pacchetto di “transitorie” annunciate dall’amministrazione Raggi dopo il lockdown. Lì l’amministrazione municipale, dell’ex pentastellata Lozzi, aveva progettato la realizzazione di una ciclabile definitiva che consentisse di proseguire il percorso, attivato nel 2019, tra Subaugusta e Numidio Quadrato, nel tratto di Tuscolana appartenente all’ex municipio X.

L’intenzione della giunta di rivedere i tratti pericolosi della ciclabile, è stata accolta con soddisfazione da quanti, negli anni, avevano additato le criticità di quella ciclabile, soprattutto nel tratto da Porta Furba alla stazione Tuscolana. Ma non solo visto che, nel provvedimento recentemente approvato in aula Giulio Cesare, si è chiesto di intervenire anche “per verificare l’ampiezza delle ciclabili che uniscono via Tuscolana a via Taranto” oltra alle ciclabile di via La Spezia.

L'auspicio

"Finalmente a Roma torna il confronto – ha dichiarato la consigliera Erica Battaglia, commentando l’annuncio fatto dall’assessore alla mobilità in occasione del lancio dei 300 progetti in 180 giorni – Le ciclabili sono state affrontate in modo ideologico. Spero torni ragionevolezza e voglia di costruire insieme una città per tutti e una città sicura. Ce la faremo”.