Tor Fiscale, il municipio si compatta: davanti l’Acquedotto Felice c'è un edificio da demolire

In via dell’Acquedotto Felice, difronte al manufatto cinquecentesco fatto costruire da papa Pio V per l’approvvigionamento idrico della città, ci sono delle transenne. Sono quelle che perimetrano, su due lati, un edificio e che per la loro posizione ostruiscono il flusso veicolare.

La strettoia che blocca i mezzi di soccorso

“I residenti raccontano di un carro funebre che si è dovuto fermare all’inizio della strada per quelle transenne – ha spiegato la capogruppo leghista del municipio VII Pamela Strippoli – invece più di recente, nel novembre del 2023, lì è rimasta bloccata un’ambulanza. Gli infermieri che erano a bordo sono dovuti scendere dal mezzo, che non riusciva a passare, per proseguire a piedi con la lettiga in direzione della persona a cui dovevano prestare soccorso”.

Una richiesta che arriva dal territorio

Le transenne si trovano infatti all’incrocio tra via dell’Acquedotto Felice e via dell’Acqua Felice, a Tor Fiscale. Per rimuoverle i residenti hanno anche attivato una raccolta firme che per ora non ha ottenuto l’effetto sperato. L’immobile è stato oggetto di un contenzioso “ma è di proprietà di Roma Capitale” ha spiegato la capogruppo leghista. Ed infatti il municipio VII, che sull’atto presentato dall’opposizione ha trovato una convergenza, ha chiesto al dipartimento patrimonio di interessarsi celermente della questione.

Occorre fare in fretta perché, si legge nel testo approvato in aula consiliare, “il lasso temporale intercorso tra l’insorgere della problematica e le gravissimi ripercussioni della mancata risoluzione delle criticità, non consentono di procrastinare ulteriormente una soluzione”. Il provvedimento, già votato favorevolmente in commissione urbanistica, è stato approvato anche dal consiglio municipale.

Un edificio da abbattere

Non ci sono però solo le transenne da rimuovere. Al dipartimento comunale è stato chiesto di dichiarare “inservibile” l’edificio perché l’obiettivo dell’amministrazione locale è quello di procedere ad una sua demolizione. “Ne beneficerebbe la viabilità e la sicurezza anche dei pedoni che -ha ricordato Strippoli - percorrono quella strada per raggiungere, ad esempio, il casale del parco di Tor Fiscale”. Ne gioverebbe anche il decoro del quadrante dove sopravvive il primo acquedotto, quello Felix, realizzato dopo la caduta dell’impero romano.