Appio Latino, si apre voragine in strada: strada chiusa e bus deviati

All'Appio-Latino si è aperta una nuova voragine. Venerdì sera il manto stradale si è aperto a via Alfredo Beccarini. Sul posto si sono recati gli uomini della polizia locale di Roma Capitale. La strada è stata chiusa e i bus sono stati deviati, come anche le automobili.

Non è la prima volta che i residenti devono fare i conti con lo stato del manto stradale. La buca che si è aperta il 20 novembre si trova a circa 400 metri dal punto in cui il manto stradale si era screpolato due anni fa. Quindi anche quelle in via Macedonia, quella a via Orvieto e poi quelle di via Ughelli.