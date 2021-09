Villa Lazzaroni tirata a lucido per Raggi e Conte: "Hanno pulito, ma restano tutti gli altri problemi"

Raggi e Conte all'Appio Latino. Anastasi: (Associazione insieme per Villa Lazzaroni): "Non c'è stato un confronto con i cittadini"

Il tour di Conte nei quartieri romani ha toccato anche il polmone verde dell’Appio Latino. A Villa Lazzaroni l’ex premier, sul palco insieme alla Sindaca Raggi, ha tenuto un comizio davanti a circa 300 persone. Non senza contestazioni.

Villa Lazzaroni pulita dopo 5 anni

L’appuntamento, dopo le foto di rito, si è aperto infatti all’insegna della protesta di un cittadino che, sotto al palco, ha gridato il proprio disappunto. “Villa Lazzaroni è stata pulita dopo cinque anni” ha urlato il cittadino, cercando di puntare l’attenzione sulle condizioni dell’area verde, una di quelle più frequentate ed allo stesso tempo tra le più problematiche del quadrante.

Nessun incontro con i cittadini

“Era stato annunciato come un appuntamento in cui Raggi avrebbe incontrato i cittadini. C’erano cartelli ovunque al riguardo, ma non è stato così – ha premesso Laura Anastasi, presidente dell’Associazione Insieme per Villa Lazzaroni – a differenza di altri candidati Sindaco che si sono presentati qui, non ha fatto una passeggiata con noi. Se avessimo saputo che sarebbe stato solo un comizio, ci saremmo preparati con striscioni e cartelli per ricordare i problemi di questa villa”.

Tirata a lucido vicino al palco

Le criticità, nel polmone verde dell’Alberone, nel corso degli anni sono aumentate. Ma chi si è presentato per ascoltare Raggi e Conte non le ha potute neppure vedere. “Tutt’intorno al palco i giardinieri si sono dati da fare. Però il resto della villa non ha ricevuto le stesse attenzioni, c’è un materasso che da giorni sta vicino ai bagni pubblici, che peraltro hanno riaperto dopo otto anni proprio lunedì scorso”. Tre giorni prima dell’arrivo di Raggi.I giardinieri in azione, nell’area adiacente l’ingresso principale di via Appia Nuova, non sono passati inosservati. Ed il cittadino che ha contestato la sindaca sotto al palco ha provato a farlo notare. La Villa però continua a soffrire dei suoi soliti problemi.

I problemi irrisolti della villa

“Se avessimo avuto la possibilità d’incontrare veramente la Sindaca, le avremmo chiesto perché l’area giochi continua ad essere chiusa, ormai da ottobre. Le avremmo segnalato le caditoie ostruite da anni nel parco ed avremmo domandato a che punto sono le indagini sulle cavità del sottosuolo”. Sono partite anche perché nel parco, durante gli ultimi anni, si sono aperte alcune voragini. “Avremmo voluto avere degli aggiornamenti sul tema” ha sottolineato la presidente dell’associazione. In compenso una parte della villa è stata tirata al lucido.