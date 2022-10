Anche a Villa Lazzaroni alberi tagliati con urgenza: i pini erano a rischio crollo

Non ci sono soltanto le sedici acacie di via Furio Camillo a cui l’Appio Latino ha dovuto rinunciare con una certa “urgenza”. Con analoga tempistica, a poche centinaia di metri, i giardinieri sono intervenuti per tagliare anche altri alberi. In questo caso nel polmone verde dell’Alberone.

Gli abbattimenti di Villa Lazzaroni

A metà settembre è stato autorizzato il taglio anche di due esemplari di Pinus pinea, all’interno di Villa Lazzaroni. Secondo la perizia eseguita prima di avviarne l’abbattimento, si trattava di “alberi secchi morti in piedi”. Le piante si trovavano nel vialetto che fiancheggia le mura di cinta, lungo via Raffaele De Cesare. Stessa sorte è toccata anche ad una robinia, abbattuta per le medesime ragioni.

I tagli urgenti all'Appio Latino

Il carattere d’urgenza aveva portato, sempre nella seconda metà di settembre, al taglio di sedici esemplari di “Sophora japonica”, le acacie che erano state piantate lungo viale Furio Camillo. Un’operazione, quest’ultima, accolta con rammarico dai residenti che hanno improvvisamente dovuto rinunciare alla quasi totalità degli alberi presenti sul boulevard. Un taglio, come quelli di villa Lazzaroni, avvenuti con carattere d’urgenza e quindi senza l’ampio preavviso che, in condizioni normali, è previsto dal regolamento del verde.

Alberi da sostituire

A proposito di regolamento del verde, gli alberi di villa Lazzaroni, come quelli di viale Furio Camillo, dovranno essere sostituiti entro un anno. E’ quanto dispone l’articolo 41 ( Sostituzioni e compensazioni a seguito di abbattimenti) che stabilisce i tempi delle nuove piantumazioni ed impone, qualora si tratti di alberi di “valore ecologico e paesaggistico”, che la compensazione debba avvenire “con albero della stessa specie”.