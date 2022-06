Inaugurato il teatro di villa Lazzaroni: "Fine di un'attesa durata oltre dieci anni"

Sabato 4 giugno il teatro di Villa Lazzaroni è tornato a disposizione del territorio. Dopo un lungo periodo durante il quale il suo cancello è rimasto chiuso, per consentire l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, l’immobile ha ripreso ad essere impiegato per svolgervi degli spettacoli teatrali.

“Sono trascorsi più di dieci anni, forse addirittura una quindicina, dalla chiusura del teatro di Villa Lazzaroni. Averlo riportato in funzione, pertanto, rappresenta un motivo di orgoglio per il nostro municipio – ha commentato il presidente Francesco Laddaga – abbiamo infatti chiuso un percorso che era stato avviato durante l’amministrazione di Susi Fantino e che, passando attraverso varie consiliature, è proseguito fino ai nostri giorni”.

Un lungo cantiere

La sistemazione dello spazio teatrale, 560 metri quadrati nel cuore della storica villa dell’Appio Latino, è stata affrontata attraverso vari step. Il primo stralcio dei lavori si era concluso quando, la sede dell’allora municipio IX, era ancora all'interno del perimetro della stessa villa Lazzaroni. “Terminati quei primi lavori, nel 2016, con la commissione cultura che allora presiedevo andammo ad effettuare un sopralluogo. Era stato portato a termine il consolidamento strutturale dell’edificio. Però mancavano ancora diverse cose da fare: non c’erano ad esempio le poltroncine, mancava l’impianto audio e andava rifatta la guaina impermeabile sul tetto. Di quest’ultima operazione si è occupata la precedente amministrazione” ha ricordato Laddaga. Ed è stato in effetti durante l’amministrazione di Lozzi che l’edificio è stato occasionalmente riaperto per eventi di carattere socio culturale.

I passi fatti per inaugurare il teatro

Durante gli anni di governo dell’ex pentastellata, il teatro è stato messo a bando ed intitolato “al giovane Gigi Proietti”. Ma la sua assegnazione, avvenuta nell’estate del 2021, non ha coinciso con l’avvio della stagione teatrale. Perché, com’è stato ricostruito anche in occasione di una recente commissione cultura, erano necessari ancora degli interventi, legati all’impianto elettrico ed al collegamento delle luci tra il palco e la regia. I lavori, seguiti dall’assessore municipale Riccardo Sbordoni, hanno consentito di arrivare all’inaugurazione del 4 giugno.

Aperto al territorio

“Ora la scuola Fondamenta, una delle realtà più quotate a livello cittadino, gestirà il teatro. Per noi è motivo di grande soddisfazione averlo riaperto, in un periodo in cui cinema e teatri chiudono in tutta Roma. Il municipio VII invece – ha spiegato Laddaga – restituisce un polo culturale alla città, che sarà anche un polo civico a disposizione del territorio” visto che il municipio, come previsto dal bando di assegnazione, può disporne liberamente per alcuni giorni all’anno.

Un motivo di più per festeggiare, dopo oltre 10 anni di attesa, il “tutto esaurito” registrato per l’inaugurazione del 4 giugno. E per chi si fosse perso l’inaugurazione – ha precisato l’assessore Sbordoni – stiamo organizzando alcuni open day, per dar modo a tutti i cittadini interessati di conoscere questo luogo meraviglioso, finalmente restituito alla collettività”.