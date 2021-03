Villa Fiorelli, il Campidoglio non si arrende: “Nei prossimi mesi completeremo la riqualificazione”

Per terminare la riqualificazione di Villa Fiorelli manca un ultimo passaggio. Occorre sistemare il vecchio ed inutilizzabile Centro Anziani. Il cantiere però non è mai partito perchè, la gara capitolina, è andata deserta.

Lavori molto attesi

Il passo falso, che i residenti temono sia imputabile alle poche risorse messe a disposizione, non ha però scoraggiato il Comune. L’assessora Linda Meleo ha fatto sapere d’ essere consapevole che “i lavori per il completamento e la riqualificazione del Centro Anziani di villa Fiorelli sono molto attesi dal territorio”. D'altra parte per effettuare il restyling della storica villa, sono già stati spesi 740mila euro.

Un cantiere mai partito

Oggi i cancelli del centro anziani sono chiusi e dietro la recinzione non ci sono operai al lavoro. Anzi, appare tutto fermo. Eppure il progetto definitivo, predisposto dal Dipartimento lavori pubblici, era stato approvato dalla Giunta Raggi nel dicembre del 2020. E nello stesso mese era stato anche messo a gara, ha ricordato l'assessora capitolina in un post pubblicato sulla propria pagina facebook. Il problema è che però, per effettuare quell'intervento, non è stata presentata nessuna offerta.

La nuova gara

L’assenza di ditte interessate a realizzare i lavori “è una cosa che può capitare quando si bandiscono gare pubbliche - ha commentato Meleo, che però fa sapere di aver “già superato questo problema”. Il Dipartimento ha già predisposto una nuova gara, fissando la scadenza per la presentazione delle offerte per il 23 marzo.

La promessa

L’impresa che si aggiudicherà i lavori sarà incaricata di redigere anche il progetto esecutivo. “Già la settimana scorsa sono pervenute le prime manifestazioni di interesse” ha spiegato l’assessora Capitolina, aggiungendo anche un’altra informazione “Nei prossimi mesi avvieremo questo cantiere importante per i cittadini del quartiere Tuscolano”. Suona come una promessa.