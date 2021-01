Alberone, in via Appia Nuova anticipato il taglio di un pino: era pericoloso

La chiusura di via Appia Nuova, il 4 gennaio, non era dovuta all’avvio del programma di abbattimento dei pini situati sullo square centrale. Per effettuare quelle operazioni, bisognerà attendere ancora qualche settimana.

Un'operazione richiesta dalla Polizia Locale

I disagi causati alla viabilità per la temporanea interdizione della trafficata strada, all’altezza dell’Alberone, sono stati causati da motivi di urgenza. L’assessorato alle Politiche del Verde di Roma Capitale, ha fatto sapere che quell’intervento non rappresenta un "anticipo delle operazioni previste nella terza settimana di gennaio" - che, appunto riprenderanno regolarmente salvo particolari condizioni meteorologiche avverse - ma di un'operazione effettuata su segnalazione della Polizia Locale per mettere in sicurezza l'area".

Un albero pericoloso

Il Servizio Giardini, infatti, dopo le perizie tecniche sulla pianta, ha ritenuto necessario procedere alla rimozione, in quanto ritenuta pericolosa per l'incolumità pubblica. Si tratta di un programma che coinvolgerà 38 pini giunti a fine vita a cui seguirà, entro la primavera, la contestuale piantumazione di altrettanti alberi. Su questo, per altro, in data 7 ottobre 2020 si è svolta una specifica seduta della Commissione Ambiente che ha coinvolto tutti i soggetti interessati.

I prossimi tagli

Spiegato quindi il motivo per cui, al taglio del pino davanti al civico 422 di via Appia Nuova, quindi all’altezza del cinema Maestoso, non sia seguito l’abbattimento di altre alberature. Saranno tagliate, ma non presentando carattere di urgenza, queste operazioni seguiranno il cronoprogramma precedentemente stabilito.