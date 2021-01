Alberone, al via il taglio dei pini su via Appia Nuova: traffico deviato

Il taglio è iniziato. Meglio dire che sia ripreso. Di fatto però, su via Appia Nuova, sono state azionate le motoseghe.

Un'operazione prevista

“Il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale ha evidentemente fatto ripartire il taglio dei pini. E’ previsto, nel tratto compreso tra piazza re di Roma e Colli Albani, che ne siano abbattuti una trentina, ormai giunte a fine ciclo” ha spiegato Salvatore Basile, l’assessore all’Ambiente del Municipio VII.

Il traffico

Le operazioni, avviate intorno alle ore 17 del 4 gennaio, all’altezza dell’ex cinema Maestoso, hanno sorpreso gli abitanti e quanti sono abituati a percorrere quel tratto di via Appia Nuova. “Il traffico è deviato su via Veturia, all’altezza dell’Alberone, e la strada è transennata” ha raccontato una residente presente sul posto.

Il taglio dei pini

Le operazioni sono destinate a proseguire. “Quest’intervento era previsto, ed infatti i primi tagli sono partiti nei giorni che hanno preceduto le festività natalizie. Sapevamo che sarebbero ripresi intorno alla terza settimana di gennaio ma evidentemente, a causa del maltempo, il Comune ha deciso di anticipare le operazioni” ha spiegato Basile.

Le sostituzioni richieste

Gli alberi verranno pertanto rimossi dallo square centrale di via Appia Nuova. “Abbiamo formalmente richiesto che si provveda a sostituire quegli alberi con altri pini - ha annunciato l’assessore municipale - e la stessa richiesta l’abbiamo fatta per le essenze arboree che sono state tagliate lo scorso marzo in via Pozzuoli, vicino l’ufficio postale di San Giovanni”.

Non è chiaro se l’amministrazione centrale rispetterà la volontà del Municipio. L’unica certezza è data il rumore delle motoseghe che, nel pomeriggio del 4 gennaio, ha fatto da sottofondo al consueto traffico veicolare di via Appia Nuova. Tra lo stupore generale degli automobilisti e dei residenti.