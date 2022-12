Una statua per Lorenzo Cuneo: venne investito mentre aiutava un automobilista in panne

All’interno del parco della Caffarella è presente il piedistallo di un’opera che è stata rubata. Era realizzata in bronzo ed era dedicata alla memoria di Lorenzo Cuneo. In vista del venticinquesimo anno dalla tragica scomparsa del giovane residente, il municipio VII ha deciso d’intervenire per finanziarne un’altra.

Un esempio di altruismo

“Lorenzo Cuneo è stato un consigliere dell’ex municipio IX ma soprattutto è stato un giovane attivo nel sociale e nelle tematiche legate all’ambiente. Purtroppo la statua che era stata collocata davanti la scuola Ada Negri è stata rubata. D’accordo con la famiglia, abbiamo però deciso di farne realizzare una nuova che vorremmo collocare in suo ricordo – ha spiegato Francesco Laddaga, il minisindaco del municipio VII – perchè ci è sembrato doveroso nei confronti di un ragazzo che si è distinto per la dedizione verso il prossimo e che con il suo ultimo gesto di solidarietà, è stato un esempio di altruismo e senso civico”.

La statua di marmo

Lorenzo Cuneo è morto nel 1998, all'età di ventotto anni, perché travolto da un camion mentre cercava di prestare soccorso ad un automobilista in difficoltà sull’autostrada A1. Già boy scout, poi consigliere, è stato attivo nel volontariato. Il territorio in cui ha vissuto, nel corso degli anni, ha provato in più modi a mantenere vivo il sio ricordo. Lo ha fatto, oltre che con la scultura bronzea, firmata dalla scultore armeno Henrig Bedrossian, anche attraverso l’apposizione di una targa toponomastica nella zona Arco di Travertino.

“D’accordo con l’assessore alla cultura Riccardo Sbordoni, abbiamo pensato di chiedere al Campidoglio un emendamento al bilancio pari a 20mila euro, che ci ha così permesso di avere le risorse per ingaggiare un altro artista – ha spiegato il presidente Laddaga – La famiglia ha potuto valutare i progetti presentati da tre scultori ed ora siamo pronti ad attivare le procedure per procedere all’incarico. Contiamo di avere la statua in tempo per la ricorrenza dei 25 anni della morte di Lorenzo”.

Il premio Lorenzo Cuneo

Il finanziamento di una nuova statua che, stando al provvedimento appena firmato dalla giunta municipale, dovrebbe essere commissionata all'artista Andrea D'Aurizio, potrebbe non essere l'unica novità riguardante Lorenzo Cuneo. “Anni fa esisteva un premio, dedicato alla memoria di Lorenzo. Stiamo pensando di riattivarlo, per gratificare i giovani del territorio che si sono distinti per iniziave nel campo del sociale o sul piano ambientale" ha annunciato il presidente Laddaga. A distanza di tanti anni, quindi, il territorio non ha dimenticato il giovane.