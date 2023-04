Il trasferimento del mercato slitta ancora: mancano due milioni per completare i lavori

Manca ancora la progettazione esecutiva, anche se è considerata in dirittura d’arrivo. E soprattutto mancano due milioni di euro per completare le opere necessarie al trasferimento. Per questo, nonostante le promesse ed i tanti annunci, i 75 operatori che lavorano nel mercato dell’Alberone devono restare, ancora, con i banchi sulla sede stradale.

Il ritardo sul progetto

La commissione congiunta lavori pubblici e commercio, convocata da Roma Capitale per affrontare uno degli interventi più attesi nel popoloso municipio VII, ha contribuito a conoscere quale sia lo stato dell’arte. “Contiamo, da qui a 30 giorni, di avere il progetto esecutivo verificato” ha spiegato il funzionario del dipartimento attuazione e programmazione urbanistica, intervenuto nella seduta di commissione. Di fatto però, ad oggi, non è ancora stato consegnato. Ed è questo il primo passaggio burocratico da dover affrontare.

I fondi mancanti

L’altra questione emersa, è quella che riguarda i finanziamenti disponibili. Com’è stato rilevato durante la riunione, nella solita modalità “da remoto”, la parte che nel centro polifuzionale Appio I deve ospitare i box del mercato, non è ancora stata completata. Per terminare i lavori occorrono quasi 6 milioni di euro. Di questi, 3,9 milioni “sono già stati ottenuti nel 2022 ed impegnati per il 2023”. Quindi sono disponibili. Manca un’altra consistente tranche di finanziamento.

“A gennaio avevamo chiesto due milioni di euro – è tornato a spiegare il funzionario dipartimentale – però è successa una cosa singolare: è stata approvata la delibera, ma non sono stati messi a disposizione i fondi”. Motivo per cui dovranno essere richiesti alla prima occasione, vale a dire nell’assestamento di bilancio che sarà votato tra giugno e luglio. “Però possiamo iniziare intanto con un primo stralcio – ha suggerito il presidente della commissione lavori pubblici Antonio Stampete – e poi andiamo ad aggiungere i fondi mancanti”. Operazione fattibile, ma per ora non è chiaro con quali tempistiche.

Il centro commerciale ed il mercato

Altro nodo da sciogliere è quello che riguarda i parcheggi presenti in quello che un tempo era lo spazio occupato dal deposito dell’ex Stefer. Al posto di quell’edificio è stato costruito il centro polifunzionale Appio I, al cui interno è presente il centro commerciale Happio. Quest’ultimo, in funzione dal 2015, ha realizzato i parcheggi che sono a disposizione dei clienti. “Oggi quel centro commerciale, senza mercato, è un’opera un po’ monca” ha commentato il consigliere leghista Davide Bordoni che, “per mostrare che l’amministrazione non si è dimenticata di quell’intervento”, aveva chiesto di convocare la commissione.

Un trasferimento atteso da anni

Per dimostrarlo fino in fondo però, l’aula Giulio Cesare dovrà impegnarsi anche a fornire i fondi mancanti ed a monitorare le fasi amministrative che precedono l’avvio dei lavori. Perché, di proroga in proroga, sono trascorsi 8 anni dall’inaugurazione dell’edificio che ha preso il posto dell’ex Stefer. Ed il centro commerciale è entrato in funzione, ma il mercato è rimasto al suo posto, in sede impropria, tra le vie del quartiere.