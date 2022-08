Strisce pedonali cancellate: "Intervenga il municipio, si rischiano incidenti"

Sono centotrentanove i tratti stradali che presentano criticità nel municipio VII. I consiglieri, grazie al lavoro svolto da due commissioni, li hanno mappati e per ciascuno hanno annotato gli interventi che andrebbero messi in campo per migliorare la sicurezza.

L'incrocio pericoloso

Ci sono però dei punti che, pur non essendo contemplati nell’elenco, meritano comunque attenzione. E’ il caso, ad esempio, dell’attraversamento pedonale situato su via Appia Nuova, all’altezza del centro commerciale Happio, poco dopo l’incrocio con viale Cesare Baronio. “Attraversare quell’ incrocio è assolutamente pericoloso - ha segnalato Anna Grazia, una residente - le auto passano sfrecciando, senza neanche rallentare in prossimità delle strisce, per l'altro ormai invisibili, figuriamoci a fermarsi per consentire ai pedoni di attraversare”. “Bisognerebbe pensare a soluzioni come l’installazione di dossi o eventualmente la realizzazione di attraversamenti rialzati” ha suggerito la cittadina, che ha segnalato un peggioramento delle condizioni di sicurezza “nei giorni festivi, quando il traffico diminuisce”.

Gli stop cancellati

“E’ vero che nel quartiere, in più punti, la segnaletica orizzontale è praticamente cancellata – ha confermato Carla Toni, presidente del Comitato di Quartiere Alberone – mi riferisco agli attraversamenti pedonali, come anche agli stop. E’ il caso, ad esempio, di quello che si trova tra via Carlo Denina e via Fortifiocca. Lì – ha spiegato la presidente del comitato di quartiere – il cartello verticale è nascosto dal glicine di un palazzo e quello a terra è cancellato, con il risultato che più di una volta si sono verificati degli incidenti, l’ultimo poche sere fa”.

La presenza di queste criticità non era contemplata nell’elenco municipale. “Noi nel tempo abbiamo inoltrato varie segnalazioni, alle volte siamo stati ascoltati altre volte meno, ma sappiamo tutti che il municipio VII è vasto – ha riconosciuto la presidente del Comitato di quartiere – dobbiamo anche riconoscere che vediamo in giro molte squadre di operai, che stanno provvedendo. Auspichiamo che possano farlo anche per queste criticità”.

Un elenco da integrare

Per i casi indicati all’Appio Latino, come molti altri che potrebbero emergere da altre segnalazioni, l’ente di prossimità non aveva interventi in agenda. “Il nostro territorio è vasto e qualcosa può essere scappato, ma sicuramente le istanze che arrivano dal territorio, come la segnalazione sul tratto davanti il centro commerciale Happio, verrà portata in commissione mobilità ed integrata nell’elenco dei punti su cui intervenire” ha commentato Marco Poli, il presidente della commissione mobilità del municipio “il lavoro che abbiamo fatto con le commissioni, ha potato alla realizzazione d’un elenco di punti critici, che ha visto il contributo della quasi totalità dei consiglieri – ha poi aggiunto Poli, tornando sulla redazione dell’elenco che ha poi portato all’approvazione di un’apposita delibera.

“Abbiamo puntato su uno strumento concepito in maniera aperta – ha chiarito Poli – è un provvedimento agile che non necessita di passare di nuovo in consiglio per recepire ulteriori segnalazioni”. Pertanto possono essere integrate e prese in carico anche le nuove indicazioni sui punti pericolosi che, dal territorio ed ora in particolare dall’Appio Latino, stanno arrivando.