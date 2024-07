Niente auto in via Mondovì: il municipio annuncia la prima strada scolastica del territorio

Niente più auto davanti l’istituto comprensivo Garibaldi. La richiesta che da tempo l’associazione dei genitori “Anita” e la comunità scolastica sta rivolgendo al municipio VII ha fatto breccia.

Una richiesta del territorio

Giovedì 25 l’amministrazione municipale esporrà i dettagli del progetto che porterà, all’Appio Latino, la prima strada scolastica del territorio. “L’interlocuzione con la comunità locale sta andando avanti da oltre un anno – ha spiegato il minisindaco Francesco Laddaga – in questo periodo, recependo la loro richiesta, abbiamo verificato la possibilità di realizzarla con il dipartimento mobilità, con la polizia locale e con l’Ama”. Il risultato è stato raggiunto.

Come e quando sarà pedonalizzata la strada

Non tutta la strada verrà interdetta alle auto. “Partiamo con una sperimentazione che interessa il tratto di via Mondovì che interessa la presenza della scuola. Abbiamo già verificato che lì non ci sono passi carrabili né altri accessi particolari – ha chiarito LAddaga – sistemeremo delle fioriere per impedire l’accesso veicolare ed il tratto invece che sarà escluso dalla pedonalizzazione, diventerà a doppio senso, per consentire comunque l’entrata e l’uscita delle auto dalla strada”.

Tempi di realizzazione? “I lavori che saranno soprattutto incentrati sulla nuova segnaletica partiranno a fine agosto. Per l’inizio dell’anno scolastico, quindi, studenti, insegnanti e genitori che orbitano attorno alla Garibaldi, troveranno le modifiche utili a trasformare via Mondovì in una strada scolastica”. Non sarà l’unica nel territorio, anche se sicuramente rappresenta la prima.

Il fabbisogno di strade scolastiche

Il presidente del municipio VII risulta infatti tra i firmatari di un documento con cui minisindaci o assessori alla mobilità di Roma hanno chiesto al Campidoglio di destinare degli stanziamenti, nel prossimo assestamento di bilancio, per realizzare le “strade scolastiche”. Quale sarà la prossima nel territorio più popoloso di Roma? “Stiamo pensando di realizzarne una in via Rugantino, a Torre Spaccata” ha fatto sapere Laddaga “dopodiché sono al vaglio altri interventi per mitigare l’impatto delle auto a ridosso dei plessi scolastici”. La seconda strada scolastica, quindi, sarà a ridosso del “pratone” che i residenti vorrebbero fosse trasformato in un parco. La prima, invece, è in via Mondovì.