Snodo Mandrione, attività sospesa per tre giorni: “Ma i decibel non c’entrano niente”

“Ci prendiamo qualche giorno di pausa in più. Il re opening di Snodo estate è fissato per martedì 23 agosto”. E’ questa la comunicazione con cui, “Snodo Mandrione”, dà appuntamento ai propri avventori per la ripresa delle attività all’interno dello spazio allestito nel municipio VII.

Lo snodo Mandrione

Dall’8 al 23 agosto i romani hanno dovuto rinunciare ai concerti che hanno accompagnato l’attività organizzata durante l’estate al civico 63 di via del Mandrione. E’ lì infatti che, in uno spazio di 1500 metri quadrati attrezzato con sedie e tavoli, è possibile consumare una bibita, mangiare una pizza, giocare a biliardino o gustarsi spritz a arrosticini una grigliata, con un sottofondo musicale che spazia dalla disco dance degli anni 70 alle indimenticabili sigle dei cartoni animati.

Le proteste dei residenti

La fitta programmazione di eventi, però, ha dovuto fare i conti con i decibel che nelle ore serali rendono difficile la convivenza della kermesse estiva con quanti, abitando nella zona, vorrebbero combattere la calura estiva tenendo le finestre aperte. Le proteste e le segnalazioni, effettuate anche nei confronti delle forze dell’ordine, hanno portato nel mese di luglio ad una serie di controlli. Uno di questi, come ha confermato la polizia locale del VII gruppo Appio, ha portato alla sospensione dell’attività per tre giorni: dal 20 al 22 agosto. da parte dei caschi bianchi coordinati dal dottor Maurizio Magi. Ed è per questo che, “Snodo Mandrione”, ha posticipato la sua riapertura.

Sono stati effettuati anche dei rilievi da Arpa Lazio, i cui esiti non sono ancora stati comunicati. La sospensione delle attività, è stato spiegato a RomaToday, non è legato infatti allo sforamento dei limiti previsti per le emissioni sonore, ma per altre irregolarità amministrative che sono state riscontrate.

Perchè la sospensione

“In questa stagione abbiamo ricevuto più volte accertamenti da parte della polizia locale, senza che venissero rilevati dei problemi dal punto di vista dell’impatto acustico. A seguito di uno dei tanti sopralluoghi effettuati dai vigili, in quel caso nel mese di luglio, sono state rilevate piccole irregolarità che hanno comportato la sospensione dal 20 al 22 agosto delle attività di Snodo Mandrione. Irregolarità di lieve entità che infatti sono già state risolte” ha spiegato Alessandro Rubimarca, socio dell’azienda Blackout eventi che si occupa della manifestazione estiva dello Snodo Mandrione”.

“Siamo consapevoli delle criticità rilevate da alcuni residenti, in materia di impatto acustico – ha aggiunto Rubimarca – Ed abbiamo anche incontrato i comitati di quartiere di via Galeazzo Alessi e Casilina Mandrione, per cercare di risolvere le problematiche sonore evidenziate, abbiamo già provveduto a direzionare diversamente le casse e ad abbassare i volumi, cosa che abbiamo fatto nel rispetto della normativa vigente”.