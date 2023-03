Rubinetti a secco per lavori di manutenzione: i disagi durano tutta la giornata

Abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua. E’ questa la situazione che si prospetta per tutta la giornata di giovedì 9 marzo in uno dei quadranti più popolosi di Roma.

La zona interessata

A causa di lavori di manutenzione programmata per la sostituzione di un tronco della condotta idrica, è prevista l’interruzione del flusso d’acqua su tutta via Appia Nuova, da via Alba a via Rea, nei numeri dispari. La zona è quella subito dopo piazza Re di Roma, nel quadrante dell'Appio Tuscolano. Stesso disservizio può colpire anche le strade limitrofe a via Appia Nuova.

Disservizi idrici per tutto il giorno

Le lavorazioni sono previste per tutta la giornata dunque abitanti ed attività commerciali che insistono nella zona interessata, dovranno fare i conti con problemi idrici dalla mattina alla sera e più precisamente dalle ore 8:00 alle ore 23:00. Chi frequenta l’area, che si trova nel municipio VII, verrà avvisato da Acea Ato2 anche mediante appositi cartelli.