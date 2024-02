Occupato il Confalonieri-De Chirico, la preside: "Azione illegale e immotivata"

È stata occupata per alcune ore, in piena fase di scrutini del primo quadrimestre, la sede centrale del Confalonieri-De Chirico, liceo artistico istituto tecnico e professionale in cui si svolgono anche corsi per adulti, in via Beata Maria de Mattias, in zona Appio Latino.

L'intervento dei carabinieri

L'occupazione è avvenuta intorno all'una e trenta di notte, tra lunedì 5 e martedì 6 febbraio, quando una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Roma San Giovanni ha notato la presenza di tre ragazze, due maggiorenni e una minorenne, che scavalcavano il muretto di recinzione della struttura scolastica e le ha bloccate e identificate. All’interno del cortile, c'erano anche altri dieci giovani, non identificati, che alla vista dei carabinieri sono scappati dentro l'istituto, bloccandone l'ingresso con dei banchi. La dirigente scolastica, Maria Catapano, spiega: "Hanno impedito l’accesso a tutti, anche agli studenti con disabilità, che avevano bisogno di utilizzare i servizi igienici. Intorno alle 10.15, comunque, l’occupazione è terminata, sono passati dall’uscita sul retro con il passamontagna". La dirigente scolastica si dice, inoltre, "molto amareggiata da questa azione, deliberata e illegale. Ho sempre garantito agli studenti il dialogo in ogni forma possibile, ho anche concesso la cogestione a dicembre, oltre ad autorizzare assemblee. Questa occupazione non aveva senso, ha danneggiato tutti gli altri studenti e il personale scolastico ed è stata anche rivendicata in modo piuttosto vago”.

La nota degli occupanti

Questa mattina, infatti, gli occupanti hanno diffuso un comunicato in cui spiegavano le ragioni dell’occupazione: “Le critiche che muoviamo verso la società contemporanea nascono prima di tutto dal dominio della violenza, come ha dimostrato il femminicidio di Giulia Cecchettin” hanno scritto. Nel comunicato compaiono riferimenti alla questione palestinese, ma anche un elenco di quattro richieste. Prima: “L’annullamento delle ‘prove parallele’, che si dimostrano competitive e poco adatte nelle materie di indirizzo caratterizzate da programmi diversi di classe in classe”. Seconda: “Spazi adeguati per le attività laboratoriali in grado di garantire una formazione di qualità”. Terza: “L’immediata riapertura di una parte degli spazi esterni, chiusa a noi studenti senza alcun avvertimento, sia per atti vandalici sia per il divieto di fumo che ci è stato imposto” spiegano gli occupanti. Ultimo punto: la possibilità di entrare sempre in seconda ora in aula. “Alcuni studenti minorenni non riescono a prendere i mezzi di trasporto pubblico in tempo, pur uscendo ore prima di casa” chiariscono gli studenti. Nell’istituto, intanto, sono riprese le attività di scrutinio, le lezioni e i corsi per adulti. Sull’episodio, i carabinieri hanno inviato un'informativa alla Procura della Repubblica.

Intanto dovrebbero partire in questi giorni i consigli di disciplina per stabilire le sanzioni nei confronti di coloro che hanno organizzato l'occupazione del liceo Virgilio, in via Giulia. La preside Isabella Palagi avrebbe deciso, infatti, di fare delle nette distinzioni tra occupanti, punendo, in particolare i "recidivi", con una sospensione fino a 15 giorni.