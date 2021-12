Blocco Studentesco occupa la centrale del Pirelli, ma la maggior parte degli studenti è contraria

Dopo che gli studenti e le studentesse dell'istituto di istruzione superiore Leopoldo Pirelli avevano deciso di soprassedere, almeno monetaneamente, rispetto all'intento di occupare la scuola la scorsa settimana, ecco che a pensarci è stato Blocco Studentesco. La costola under 18 di CasaPound ha preso possesso della sede centrale in via Rocca di Papa questa mattina, esponendo subito le bandiere con il fulmine bianco a sfondo nero dalle finestre dell'edificio.

L'aiuto interno

Un blitz, quello degli studenti di estrema destra, che secondo Cristian, studente della sede succursale di via Assisi "è stato organizzato con l'aiuto di un ragazzo della centrale loro militante, infatti non ci sono effrazioni". Subito dopo l'occupazione sono intervenuti gli agenti del commissariato Appio, che hanno constatato l'assenza di danni.

La reazione della succursale

"Siamo schifati - prosegue Cristian, in continuo contatto con gli altri compagni per organizzare il da farsi - per questo ci riuniamo in assemblea straordinaria. Volevamo occupare la settimana scorsa contro il Ministro Bianchi e i problemi della scuola, ma adesso potremmo farlo in risposta a un atto che consideriamo uno scippo. Qui non sono più in ballo i nostri diritti, è un gioco politico di matrice fascista".