Santa Maria Ausiliatrice, è tornata la festa in piazza: mancava dal 2019

La decisione di ripristinare la celebrazione di piazza, per la festa di santa Maria Ausiliatrice, si è rivelata vincente.Sono stati migliaia i romani che si sono riversati in strada, per il corteo religioso ma anche per fare acquisti negli stand che sono stati allestiti, tra il 23 ed il 24 maggio, nel popoloso quartiere del municipio VII.

La festa patronale

“Martedì si è svolta la processione religiosa che rappresenta il culmine di questo appuntamento – ha spiegato il minisindaco Francesco Laddaga – ma la partecipazione dei cittadini non è mancata in nessuno dei due giorni, a testimoniare quanto fosse sentita dalla comunità locale questa festa, che siamo riusciti a restituire al territorio dopo alcuni anni di assenza”.

Un appuntamento storico

A causa della pandemia, era dal 2019 che la festa non veniva più organizzata in strada. “Si tratta di un appuntamento ormai storico, riconosciuto dal nostro ente di prossimità sin da quando si chiamava ancora IX municipio” ha ricordato Silvia Pieri, assessora al commercio dell’attuale VII municipio. Ed in effetti, il primo provvedimento che prevedeva l’assegnazione di posteggi per la festa, risale al 2008. Posteggi che sono stati messi a disposizione per decine di stand anche in questa edizione.

Il ritorno in piazza

La festa, nata con una connotazione religiosa, con il passare del tempo è diventata una vera e propria festa di quartiere con le bancarelle che in questo genere di eventi non mancano mai. “Dopo gli anni della pandemia e delle restrizioni ad essa correlate – ha ammesso Pieri - per noi era importante far ripartire questo appuntamento. Lo abbiamo fatto quindi consentendo la presenza di stand commerciali e food truck”.

“Ci è stato richiesto anche di prevedere iniziative di tipo culturale-ricreativo ma in questa fase, considerando che fino a poche settimane fa per appuntamenti simili avremmo dovuto mettere transenne e richiedere green pass, non ci è stato possibile organizzarle” ha concluso l’assessora Pieri. I tanti residenti accorsi, in ogni caso, hanno dimostrato di apprezzare l’attuale modalità di organizzazione. O, almeno, hanno apprezzato il ritorno della festa tra le strade.