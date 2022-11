In via Cesare Baronio demoliti gli abusi: raddoppia l'area verde

Il via libera per il restyling dell’area verde di viale Cesare Baronio è arrivato. La giunta Laddaga ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica che consentirà al parco, la cui superficie è raddoppiata rispetto ad un anno fa, di essere anche più attrezzato e fruibile.

Il manufatto abusivo già demolito

Lo scorso febbraio, l’amministrazione ha effettuato una bonifica dell’area che si sviluppava tra viale Cesare Baronio e via Tommaso Fortifiocca. Migliaia di metri quadrati sono così stati liberati dai manufatti abusivi, già demoliti, e dalla discarica di rifiuti che era finita per diventare tutta l’area. Quello spazio è ora a disposizione dell’Alberone, uno dei quartieri più popolosi del municipio. Ma finora, nonostante la maggiore superficie a disposizione, i residenti non ne hanno praticamente beneficiato.

I disagi segnalati dai residenti

“Lo spazio verde che affaccia su via Fortifiocca, dov’erano presenti i manufatti abusivi, è recintata e quindi non fruibile” ha fatto notare Carla Toni la presidente del comitato di quartiere dell'Alberone. Ma non è l’unico problema segnalato in quel rettangolo verde. “Nella parte già acquisita, quella dov’è presente l’area giochi, l’impianto d’illuminazione che era realizzato con l’ausilio pannelli fotovoltaici, è fuori uso. Lo è da tempo e da tempo infatti segnaliamo il disagio al municipio, perché essendo al buio la notte si trasforma in una sorta di bivacco. I rifiuti così prodotti vengono rimossi da consiglieri e cittadini iscritti al comitato e da una persona alla quale, periodicamente, facciamo una offerta autotassandoci”.

Un'area verde preziosa per il quartiere

In sostanza per le famiglie ed i bambini che frequentano quel giardino, interessato già da un primo intervento di riqualificazione durante l'amministrazione Lozzi, è l'assenza d'illuminazione. Una questione che verrà risolta con il progetto approvato dalla giunta, che prevede un investimento di oltre un milione e quattrocentomila euro, iva inclusa. Tanti soldi con i quali portare a compimento il restyling del rettangolo verde, che si trova tra asili nido, palazzi ed attività commerciali. Ed è dunque un luogo baricentrico, e frequentato, nel quartiere dell'Alberone.

Un parco da rifare

“Rifacciamo completamente il parchetto che andiamo ad allargare all’area dov’erano presenti i manufatti abusivi, che abbiamo già demolito. L’acquisizione di quello spazio è già avvenuta – ha fatto sapere il presidente del municipio VII Francesco Laddaga – contestualmente andiamo a realizzare un impianto d’illuminazione su tutto il giardino, la parte vecchia e quella nuova”. Una soluzione di medio termine, che è destinata a migliorare la qualità degli spazi a disposizione nel quartiere. Nell’immediato però, come chiesto dai residenti, occorrerà intervenire anche sull’illuminazione esiste che, con i pannelli fotovoltaici divelti, lascia il parco al buio.