Appio Latino, parte il censimento dei box abbandonati: "Vogliamo riqualificare la piazza"

Il municipio VII ha deciso di procedere alla sistemazione di largo Ferdinando Gregorovius, l’area mercatale che si trova nelle adiacenze di via Macedonia, nel quartiere dell’Appio Latino. Nello spazio insistono ormai pochi chioschi. Ed ancora meno sono quelli che, quotidianamente, alzano le serrande.

Una piazza diventata un parcheggio

“Su quella piazza, alcuni mesi fa, abbiamo chiesto ai nostri municipi di predisporre un progetto di riqualificazione” ha spiegato il presidente Francesco Laddaga. Il sito, si legge nel provvedimento firmato dalla giunta municipale, “è di fatto un’autorimessa a cielo aperto” avendo perso da tempo lo scopo alla quale era destinata: quella di ospitare un mercato.

Sulla scorta delle proteste e dei solleciti inoltrati dai residenti, il municipio ha deciso di prendere l’iniziativa. “Censiremo i pochi operatori che ancora esercitano la relativa attività, con l’intenzione di delocalizzarli. Gli altri box verranno abbattuti per lasciare il campo al progetto di riqualificazione di quello spazio, che vogliamo restituire alla cittadinanza”.

L'altra piazza da riqualificare

Il provvedimento con cui Laddaga lancia il censimento dei banchi, prende in considerazione anche un altro mercato, che si trova in piazza dei Tribuni. “Per quanto riguarda il Quadraro, lì la situazione è più particolare, perché l’area è di un privato” ha ricordato il minisindaco. La riqualificazione di quella piazza era stata già affrontata dalla precedente amministrazione ma il proposito non è poi stato portato a compimento.

“Era già stata avviata la rimozione di alcuni chioschi. Noi vogliamo andare avanti su quella strada, perché la piazza sta ulteriormente degradando ed i residenti ci sollecitano continuamente”. Una volta fatto il censimento ed abbattuti, “in danno”, i box inutilizzati, “ci confronteremo con la proprietà per vedere quale tipo di progetto si possa realizzare” ha concluso Laddaga. L’obiettivo è di restituire al territorio, come nel caso dell’Appio Latino, un luogo finalmente riqualificato.