In crisi la gelateria che organizza mostre e presenta libri: “Costretti a chiedere il vostro aiuto”

In via Eurialo, nella zona di Furio Camillo, c’è un’attività commerciale che rappresenta un punto di riferimento per il territorio. Da oltre 20 anni infatti, Simonetta ed Enrico, portano avanti la gelateria Splash. Molto più di una semplice gelateria, è un luogo dove si cerca di affiancare l'attività di vendita ad iniziative socio culturali a servizio del territorio.

Il carobollette ed i debiti

La gelateria è in crisi e per questo ha lanciato una raccolta fondi su piattaforma GoFundMe. “Il 2022 è stato un anno difficile per tutte le attività commerciali e la nostra non ha fatto eccezione, l’aumento di tutte le materie prime e la batosta della corrente elettrica ci ha messo in ginocchio” hanno spiegato i titolari dell’attività. A complicare il quadro, la necessità di “restituire alla regione ed alla banca i prestiti che ci hanno elargito nel periodo Covid”.

A fronte delle difficoltà indicate, “ora ci ritroviamo a dover pagare 4 mesi di affitto arretrati e 2 mensilità ai nostri dipendenti, oltre qualche fornitore per un totale di oltre €15000” hanno spiegato i due titolare della gelateria. Splash è quindi in crisi e “ci vediamo costretti, a malincuore, a chiedere un aiuto economico” hanno dichiarato Simonetta ed Enrico, nel lanciare la raccolta fondi.

La peculiarità di Splash

Perché Splash rappresenta un presidio importante per il territorio? Perché oltre ad essere una gelateria, in questi anni ha seguito un po’ la vocazione della sua titolare, Simonetta Cervelli, un’ex bibliotecaria che ha saputo trasferire nella gelateria le proprie passioni. E’ così che, in via Eurialo 100, si è trasformato in un punto di riferimento per il quartiere. Lì si organizzano presentazioni di libri ed è sempre lì che, ogni 2 settimane, vengono allestite nuove mostre artistiche. Il valore di questa gelateria è tale che il Campidoglio l'ha premiata come eccellenza del territorio.

Splah, al cui interno è allestito un ricco punto per il book crossing, è anche una caffetteria che sceglie prodotti equo e solidale. Un presidio da salvaguardare a cui, i residenti e non solo, possono offrire il proprio contributo. “L’unione fa la forza – ha commentato Simonetta rivolgendosi ai possibili sostenitori del crowfunding – ce lo avete dimostrato tante volte nelle raccolte che abbiamo organizzato per altri”.