Arrivano le potature dei platani fuori stagione: "Erano attese da 15 anni"

Divieto di sosta con rimozione forzata h24 in viale Cesare Baronio per le prossime due settimane. Nella strada dell’Alberone sono arrivati i giardinieri incaricati di prendersi cura dei platani.

Manutenzioni attese da 15 anni

“Sono lavori attesi dai cittadini da più di 15 anni, visto che le ultime potature effettuate lì risalgono al 2005” ha spiegato Claudio Lorenzini, il capogruppo della lista Gualtieri nel municipio VII. “Questi interventi, oltre a contribuire a migliorare il decoro del viale, consentono di mettere in sicurezza i residenti dal pericolo di caduta dei rami, come conseguenza dei fenomeni meteorologici estremi che sono sempre più frequenti sulla nostra città”.

Come sta avvenendo anche per altre potature tutt’ora in corso, come ad esempio sui pini della via Cristoforo Colombo, questi interventi avvengono in una stagione che non è particolarmente indicata per il taglio dei rami. Con la primavera gli alberi infatti escono dalla stasi vegetativa e proprio sui rami cominciano ad uscire le prime gemme.

I cambiamenti climatici e le potature

“Sono consapevole che questa potatura come le altre in programma nel settimo – ha riconosciuto il capogruppo della civica Gualtieri – sono un po' in extremis con i tempi ma purtroppo, a causa dei cambiamenti climatici, quest'anno la forchetta di tempo per effettuare queste operazioni si è ridotta moltissimo. E’ passata dai tradizionali 5 mesi a 2 mesi scarsi”.

In sostanza, con il caldo che si è protratto per tutto l’autunno, le foglie sono rimaste sui rami più a lungo del dovuto, impedendo ai giardinieri quegli interventi che la stagione, invece, in condizioni normali avrebbe consentito. “Con i pochi mesi a disposizione ed i tanti alberi da tagliare che, a causa delle manutenzioni rinviate negli anni, rischiavano di rappresentare un problema di sicurezza, abbiamo dovuto programmare le potature anche in questo periodo”.

Rimozione forzata

Ed é questo il motivo per cui sono comparsi i nastri che impediscono la sosta su entrambe i lati dello square centrale strada via Vannucci a piazza Cesare Baronio e di via Fortificco a via Latina. In quei tratti, dal 30 al 14 aprile, resta in vigore un divieto di sosta valido h24.