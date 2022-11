Un nuovo ponte ciclopedonale alla Caffarella

E’ lungo 25 metri e passa sopra i binari percorsi dalle linee ferroviarie FL1, FL3 e FL5. Il nuovo cavalcavia della Caffarella, ciclabile e pedonale, è a disposizione di pedoni e ciclisti.

La ricucitura attesa da anni

“E’ un regalo che è stato fatto al territorio da RFI e dalla regione Lazio – ha spiegato il minisindaco del municipio VII Francesco Laddaga – in questo modo è stata operata una riconnessione in un territorio che, dopo la demolizione del precedente cavalcavia, aveva subito una sorta di cesura. Si era creata una frattura tra la zona dell’Appio Latino più vicina alle mura e la Caffarella ed ora è stata colmata con un’infrastruttura che oltre ad essere bella è anche utile. Anche in prospettiva futura, quando cioè verrà inaugurata la fermata della metro di Porta Metronia”.

Costato 3,5 milioni di euro, il nuovo ponte è più alto di quello demolito nel 2019. Sostituisce quindi il cavalcavia della Roma Grosseto ed è situato tra le attuali stazioni ferroviarie di Roma Tuscolana e Roma Ostiense. Realizzato con un impalcato di acciaio e calcestruzzo, consente di raggiungere in bici il parco da via Cilicia e, di conseguenza, dalla ciclabile che si trova anche sulla Cristoforo Colombo.

Un'opera utile in chiave intermodale

“E’ un'opera di riconnessione attraverso la ciclopedonalità – ha sottolineato anche Eugenio Patanè, l’assessore capitolino alla mobilità - Dobbiamo andare sempre più verso una mobilità intermodale abbandonando l'autocentrismo. Per farlo dobbiamo realizzare piccole opere di riconnessione come questa. A Roma – ha ricordato Patanè – ci sono troppi quartieri insularizzati da cui non si esce se non con le auto. E bastano opere come questa per evitare alle persone di essere schiavi e prigionieri delle loro auto. Questo ponte, infatti, con l'apertura ad ottobre 2024 della stazione Porta Metronia della metro C permetterà anche uno scambio intermodale”.

L’area è stata riconsegnata al parco regionale dell’Appia Antica che da oggi avrà anche un nuovo ingresso da Via Cilicia. Con l’accasione sono stati costruiti nuovi piazzali di accesso e rimodellate 2mila metri quadrati di aree verdi. E’ stato inoltre realizzato un nuovo cancello di entrata ed una recinzione e, per il cavalcaferrovia, è stato utilizzato un asfalto definito “ecocompatibile”. La nuova costruzione prevede una corsia dedicata al traffico pedonale con una ciclabile separata dalla viabilità di sicurezza e una corsia dedicata ai mezzi di emergenza e soccorso.

Un volano per la fruizione sostenibile del parco

“Il significato di questo ponte- ha aggiunto il geologo Marco Tozzi, attuale presidente del parco dell’Appia Antica - è quello di spingere sulla fruizione pedonale e ciclabile del parco, che sono le cose che davvero ci interessano. L'Appia Antica è un monumento e non dovrebbe nemmeno essere toccato dalle auto. Dobbiamo regolare il traffico automobilistico su questa strada. Non ci siamo ancora riusciti ma è l'obiettivo cui miriamo”. Presente all’inaugurazione anche l’assessore regionale alla mobilità Mauro Alessandri e la direttrice del parco Alma Rossi.