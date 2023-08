"Devi andare dritto": in piazza Tuscolo segnaletica fai da te contro i 'furbetti'

“Devi andare dritto”: dove non arrivano i cartelli stradali e la polizia locale (oltre al rischio multe), arriva la segnaletica fai da te. E così, ecco che sull’asfalto di piazza Tuscolo, all’Appio Latino, qualcuno ha tracciato direttamente su strada le indicazioni per percorrere l’incrocio.

Spesso infatti chi proviene da piazza Tarquinia, invece proseguire dritto al semaforo verso via Gallia, come indica la segnaletica, tende a “tagliare” girando verso sinistra in direzione di via Cilicia e via Cristoforo Colombo, così da evitare il traffico. Con conseguente rischio incidenti.

Qualcuno evidentemente ha deciso di intervenire in prima persona, e nella notte tra sabato e domenica ha preso una bomboletta di vernice bianca e ha tracciato sull’asfalto un chiarissimo “Devi andare dritto”. Ignoto l’autore, ma la scritta in pochi giorni è diventata virale sui social. Ed è finita anche sotto gli occhi della polizia locale,, che ha avviato le indagini per risalire al responsabile.