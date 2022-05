Caffarella, completata la nuova area giochi con i fondi per riqualificare il parco

Altalene, castello, scivolo e giochi a molla al posto del classico pollaio che da qualche mese campeggiava difronte via Latina. C’è tutto nell’area ludica che è stata realizzata all’interno del parco della Caffarella.

Una nuova area giochi

“Comunichiamo con estremo piacere – hanno fatto sapere i volontari del comitato per il parco della Caffarella - che è stato aperto il nuovo parco giochi situato di fronte alla scuola elementare Ada Negri. L'opera è stata realizzata dal Comune nell'ambito del 1.600.000 euro ottenuti da questo comitato per la sistemazione ambientale e vegetazionale del parco”.

I finanziamenti del comune

I fondi ottenuti, hanno una lunga gestazione. Era stato il sindaco Alemanno, all’indomani di un sopralluogo effettuato nel parco, a riconoscere la necessità di una serie d’interventi per migliorare il polmone verde dell’Appio Latino. Lo stanziamento, inizialmente previsto in circa un milione di euro, è stato confermato ed ampliato durante l’amministrazione Raggi. Con la delibera di giunta 189/2020 le risorse a disposizione della Caffarella sono state legate ad una serie d’interventi, venti per l’esattezza, finalizzati al recupero del parco.

A cosa servono i fondi

Il finanziamento stanziato permette dirifare vialetti, posizionare due cancelli negli ingressi di via Macedonia e via Appia Antica, realizzare nuove recinzioni e, in alcuni casi, anche nuove piantumazioni. Con la somma a disposizione è previsto un intervento di sostituzione degli arredi ammalorati anche nell’area giochi situata nella “vallecola” sotto Largo Tacchi Venturi. Un’area realizzata con i fondi del 5 per mille dal comitato per il parco della Caffarella.

Per ora l’intervento portato a compimento è quello sull’area giochi di via Latina, difronte alla scuola Ada Negri, dove negli ultimi mesi erano impegnati gli operai. I lavori previsti hanno riguardato l’intera sostituzione degli arredi, la messa a dimora di alberi e piante e la realizzazione di una recinzione di legno.