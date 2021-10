Caffarella, in arrivo nuovi vialetti ed arredi per le aree gioco

La Caffarella sta per conoscere una nuova primavera. Nonostante il clima autunnale, il polmone verde dell’Appio Latino sta infatti per essere investita da uno stanziamento che contribuirà a migliorarne la fruizione.

Il bando per la riqualificazione

Il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, su sollecitazione del comitato per la Caffarella, ha reso noto che è stato assegnato il bando da 1,590 milioni di euro destinato alla “riqualificazione ambientale e vegetazionale” del parco. Si tratta di fondi a lungo attesi per l’avvio di diciannove cantieri distribuiti lungo tutto il perimetro.

Ingressi e recinzioni da sistemare

Con i fondi messi a disposizione, e già assegnati all’associazione temporanea d’impresa che ha vinto il bando, è prevista la sistemazione di recinzioni divelte, ad esempio inv ia Gennaro Montanini. La sistemazione dell’ingresso di largo Tacchi Venturi, nella zona di Colli Albani, e di quello di via Macedonia, all’Appio Latino. Lì verranno realizzate delle nuove cancellate.

Aree gioco e piantumazioni

Le risorse impegnate dal Comune contribuiranno anche a realizzare nuovi vialetti ed a sostituire gli arredi ludici nelle aree gioco, sempre molto frequentate, che si trovano all’interno del parco. I fondi a disposizione contribuiranno anche a incrementare il patrimonio boschivo del parco. Un obiettivo, quest’ultimo, a cui si dedicano in parallelo anche i volontari del Comitato per il parco della Caffarella, con interventi di piantumazione come quello previsto nella giornata del 31 ottobre. I fondi per la riqualificazione della Caffarella, resi disponibili con un atto di giunta approvato a settembre 2020, sono frutto di una lunga gestazione.

L'origine dei fondi

La necessità di operare alcuni interventi, infatti, era maturata già durante l’amministrazione di Gianni Alemanno, come hanno già avuto modo di raccontare a Romatoday i volontari che si prendono cura del parco. Con il succedersi delle amministrazioni però i fondi, più volte confermati, non avevano mai avuto modo di essere legati ad un bando. La novità è che, questa volta, le risorse non solo ci sono, ma sono anche state messe a disposizione di una gara che è già aggiudicata. Il Dipartimento ambiente ha inoltre fatto sapere che “i tempi di consegna d’inizio lavori dovrebbero essere brevi”. E' quanto auspicano le migliaia di romani che, ogni fine settimana, affollano il parco della Caffarella.