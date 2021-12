Via Appia Nuova, decine di pali inutilizzati restano conficcati nei marciapiedi

Ci sono decine di pali conficcati nei marciapiedi, su via Appia Nuova, all’altezza dell’Appio Latino, che non assolvono più a nessuno scopo. Nonostante questo restano al loro posto, senza che nessuno intervenga per rimuoverli.

I pali di via Appia Nuova

“In un chilometro e mezzo di via Appia Nuova, partendo da Colli Albani per andare verso il centro, ne ho contati una quindicina solo su un lato del marciapiede” ha segnalato Dario Nanni consigliere comunale della lista Calenda. “Si tratta di pali che venivano impiegati per la segnaletica stradale o per gli impianti pubblicitari. Ma che da tempo non hanno più questa funzione ed infatti ora, semplicemente, non servono a niente”.

Decoro e mobilità

Il loro permanere senza apparente giustificazione sul marciapiede, crea intralcio alla mobilità pedonale. “Vanno rimossi questi impianti, perché sono inutili e riducono lo spazio del marciapiede. E poi, francamente, creano anche un problema di decoro visto che spesso finiscono per riempirsi di adesivi pubblicitari” ha aggiunto Nanni.

Pali da rimuovere

Il problema non è solo legato al territorio del Municipio VII. “La quantità di pali inutili lasciati in via Appia Nuova è sicuramente esagerata, e vanno ovviamente rimossi. Chiederò un intervento dell’ufficio decoro del comune” ha annunciato il consigliere della Lista Calenda che, al riguardo, ha intenzione di lanciare una sorta di campagna cittadina.

Il dossier in allestimento

La mancata rimozione di questi pali non crea soltanto un problema al decoro ed alla mobilità per chi vive o si sposta nel territorio del municipio VII. “Quello che sto riscontrando è che siamo davanti ad una questione di livello cittadino. In via Appia Nuova la quantità di pali è sicuramente esagerata – ha aggiunto Nanni – però ne ho trovati altri anche nel resto della Capitale ed infatti sto predisponendo un dossier cittadino. Ovviamente è un problema che non nasce oggi, ma ritengo che, al di là del caso specifico, vada affrontato anche in maniera sistematica”. E quindi a livello cittadino.