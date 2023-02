La strada di Roma che nel 2023 non è mai stata pulita

C’è una strada a Roma, percorsa ogni giorno da centinaia di persone, che non è mai stata pulita da quando è iniziato il 2023. Lo testimoniano i rifiuti che, come i fossili per gli archeologi, raccontano una storia ben precisa. Via Adria, nel VII municipio, non ha mai visto un operatore ecologico da quando è iniziato il nuovo anno. Una situazione resa ancora più incresciosa dal fatto che, su quella strada, ci sono due licei e un asilo nido e un accesso secondario per la stazione Tuscolana.

Via Adria

Lungo via Adria ci sono un ampio parcheggio a pagamento e l’ingresso per i binari 4 e 5 della stazione dei treni di Tuscolana. Non solo. A pochi metri c’è l’ingresso del liceo Betrand Russel. Andando verso la via Tuscolana, in direzione della fermata della metro A di Ponte Lungo, c’è un asilo nido, il Germoglio Verde, ed il Liceo Classico Augusto. Ogni giorno, quindi, centinaia e centinaia di studenti, bambini, pendolari e famiglie percorrono la via, schivando rifiuti di ogni genere.

Capodanno

Il giorno dopo la notte di San Silvestro, davanti alla fermata Cotral di via Adria, c’erano due scatole di fuochi d’artificio, usate per celebrare l’arrivo dell nuovo anno. Il 5 gennaio, come testimoniano le foto, le scatole erano ancora lì. Dopo quasi due mesi, la natura ha deciso di aiutare Roma a recuperare il suo decoro, decomponendo, pian piano, quelle scatole che, di fatto, si trovano ancora sul marciapiede.

Sporcizia ovunque

Il resto della strada è in condizioni indecorose. A ridosso dell’uscita della stazione Tuscolana c’è un piccolo anfratto ricoperto di escrementi, dove, visto anche l’odore nauseabondo, molte persone si recano per fare i loro bisogni. Su un lato, poi, sui resti di un motorino cannibalizzato, ci sono scarti di cantiere. Il parcheggio è invaso da elettrodomestici che sono lì da talmente tanto tempo che la vegetazione ha cominciato a ricoprirli. Lungo i marciapiedi si trovano anche bottiglie di birra, resti di wc, pane secco ed ogni genere di rifiuto possa venire in mente.

Bambini e studenti

È spesso sconfortante vedere bambini e bambine, quando escono dal nido, correre e giocare in una situazione di tale degrado. Stessa storia per chi frequenta i licei visto che la sporcizia sta entrando anche nei cortili di queste scuole. Una situazione che è sotto gli occhi tutti da mesi e, nonostante ciò, nessuno si è ancora preso la briga di andare a pulire. Si spera che, come accaduto in altre zone di Roma, venga, prima o poi, previsto un servizio di pulizia straordinari: via Adria ne ha bisogno al più presto.