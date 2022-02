Dalle arnie delle Mura latine arriva un miele speciale: “E’ melata”

Dal 2018 sotto le poderose Mura latine sono state sistemate delle arnie. La scelta di sistemarle lì rientra in un progetto che ha fatto proseliti in città. Ma che non smette di stupire.

Una preziosa scoperta

Le api allevate a due passi dal centro, grazie al GraBees, sono in grado di produrre un miele particolare. Non di nettare, com’è nel caso del più classico millefiori. Quello che i preziosi insetti dell’Appio latino riescono a generare è infatti miele di melata. “Lo abbiamo scoperto facendo analizzare i vasetti del miele prodotto nelle arnie” ha spiegato Annabella D’Elia, presidente del comitato Mura latine.

Cos'è la melata

Il risultato è stato sorprendente perché la melata non viene estratta dai fiori. Si tratta invece di un una sostanza appiccicosa e zuccherina che si forma sugli alberi e che viene prodotta da altri insetti. Le api la raccolgono e grazie ai propri enzimi riescono a trasformarla in un miele che, ricordano i volontari del progetto GraBees, “è un alleato formidabile contro raffreddore, influenza e mal di gola grazie alle proprietà nutrizionali superiori anche ai mieli da polline”.

Le oasi per le api

I volontari delle Mura latine, che grazie anche al supporto di uno sponsor privato in tre anni sono riusciti a raggiungere risultati sorprendenti, oggi contano possono dichiararsi soddisfatti. L’intuizione di sostenere le api, creando delle oasi dove gli insetti fossero al riparo da pesticidi e diserbanti che ne minacciano la sopravvivenza, si è rivelata vincente. A Roma, come avviene anche in altre metropoli, da Parigi a New York, si moltiplicano così gli spazi destinati alla salvaguardia delle api. “Oggi siamo arrivati ad avere 54 arnie, ma non ci fermiamo – ha promesso la presidente del comitato Mura latine – perchè confidiamo di metterne presto anche delle altre”.