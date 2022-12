Addio a due mercati rionali: il municipio li vuole chiudere

Ci sono due mercati rionali che il municipio VII è pronto a dismettere. Uno si trova al Quadraro, l’altro all’Appio Latino, a poca distanza dal parco della Caffarella. Tutti e due, dopo decenni a servizio del territorio, hanno ormai perduto il proprio appeal ed attualmente, infatti, vi resistono pochissime attività commerciali.

Pochi operatori rimasti

Il censimento che l’amministrazione Laddaga aveva promesso ad inizio mandato, è stato completato. E’ così risultato che sono rimasti in funzione soltanto due banchi nel mercato “Latino nuovo” di largo Gregorovius, mentre sono attualmente otto gli operatori sopravvissuti nell’area di Piazza dei Tribuni, la zona del Quadraro che ricade nel territorio del municipio VII.

Il mercato su un'area privata

“Nel caso del Quadraro l’area su cui sorge il mercato appartiene ad un privato – ha ricordato l’assessora municipale ai lavori pubblici Antonella Di Giacomo – che ha intenzione di riqualificarla”. Oggi, come ricordato anche nella risoluzione portata all’attenzione del consiglio municipale, versa “in stato di degrado” ed è addirittura “rifugio di persone senza fissa dimora”. L’area mercatale, che nel passato era molto frequentata – negli anni Sessanta contava oltre trenta banchi – ha progressivamente perso capacità d’attrazione ed il numero degli operatori, negli ultimi anni, è costantemente diminuito. Nel 2020 erano infatti ancora dodici i box aperti, chioschi dei fiorai inclusi.

Un mercato divenuto un parcheggio

Diverso il discorso per l’area dell’Appio Latino. Lì il mercato, date le dimensioni della piazza, non ha mai raggiunto i numeri che potevano essere vantati dal Quadraro. E’ stato comunque un punto di riferimento per il quartiere ma ormai, potendo contare soltanto su due box in funzione, l’area ha perso la sua originale funzione e viene infatti impropriamente utilizzata come parcheggio. In questo caso il progetto di riqualificazione è previsto che lo realizzi il municipio.

Le dismissioni annunciate dal municipio

Tutti e due i mercati sono arrivati comunque alle battute finali senza lasciare particolari rimpianti visto che, si legge nel provvedimento che ne sancirà la chiusura, la loro “dismissione non comporta una contrazione della disponibilità di esercizi commerciali a disposizione della popolazione residente”. Chi ha diritto a continuare ad esercitare la propria attività, di conseguenza, verrà delocalizzato. Gli spazi verranno riqualificati e “probabilmente a largo Gregorovius manterremo un chiosco per i fiori” ha rassicurato l'assessora municipale. I box invece saranno rimossi ed a breve, dei due mercati, ne resterà soltanto il ricordo.