Mercati rionali, il Campidoglio punta sul municipio VII: “Ci sono 5 progetti da chiudere”

Portare a dama progetti di riqualificazione a lungo attesi. E’ questo l’obiettivo che l’attuale amministrazione ha deciso di intraprendere, per realizzare quel cambiamento che, i mercati rionali del VII municipio, da tempo stanno aspettando.

Il rilancio dei mercati

"Il nostro è un territorio con una grande vocazione commerciale e come amministrazione vogliamo dare tutto il nostro supporto ad un settore che è messo in difficoltà dalla grande distribuzione e dagli acquisti online. I mercati – ha spiegato il presidente del municipio VII Francesco Laddaga – sono in sofferenza, ma per noi rappresentano una grande opportunità, dal punto di vista dei posti di lavoro e dei servizi che offrono al territorio”. Perché un plateatico che funziona bene, rappresenta un presidio che garantisce decoro e sicurezza nel contesto in cui è inserito. Ragioni sufficienti per continuare a puntare sul rilancio del settore, tema che è stato affrontato nel corso d’un incontro svoltosi, il 24 marzo, nella sala rossa del municipio VII.

“Abbiamo trovato 5 progetti per il rifacimento dei mercati” ha spiegato Laddaga “il fatto che esistano dei progetti non vuol dire però che siano già avviati. Ed ora infatti lo sforzo dei nostri assessorati al commercio ed ai lavori pubblici, è concentrato proprio nell’affrontare le difficoltà che rimangono in vista di una reale rilancio”.

L'investimento sul territorio più popoloso

“Sul territorio del settimo municipio viene fatto l’investimento più importante del comune, dal punto di vista della riqualificazione” ha premesso Andrea Alemanni, il presidente della commissione commercio, intervenuto all’incontro svoltosi a Cinecittà sul rilancio dei mercati. “Le risorse messe in campo sono ingenti, circa la metà dei fondi stanziati per i mercati di tutta Roma. E’ un segno di grande attenzione per un territorio al cui interno ci sono tutte le tipologie possibili. Dal mercato per il cui rilancio è stato necessario prevedere una variante urbanistica, com’è nel caso di via Orvieto, a quello per il quale è necessario fare i conti con vincoli e prescrizioni, come avviene per quello di via Sannio”.

Ci sono poi realtà più gestibili, come il classico mercato su sede stradale di Colli Albani ed altre molto più complesse ed onerose, si veda il caso della struttura progettata da Morandi in via Magna Grecia.

La promessa

A chiudere l’elenco dei mercati interessati dai progetti di rilancio, figura anche quello dell’Alberone: è quello che da più tempo attende di essere riqualificato, cosa che avverrà con il suo trasferimento all’interno del vicino centro polifunzionale Appio I, l’ex deposito Stefer dell’Appio Latino. “Per quanto riguarda l’Alberone siamo al progetto definitivo e quindi già a buon punto. Ma in generale io credo che, per i prossimi 3 anni – ha concluso Alemanni – nel VII municipio riusciremo a portare delle migliorie decisive a quelle strutture. Ed una volta completate, i quartieri in cui sono inserite potranno beneficiarne per decenni”. Suona come una promessa. Ma prima bisogna portare a compimento i progetti che sono stati incardinati dalla precedente amministrazione municipale. E solo quello di Porta Metronia, per com’è stato impostato, costerà 12 milioni di euro.