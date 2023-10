A casa con il mal di pancia, i genitori del nido temono l’intossicazione

Mal di pancia e vomito. Fine settimana rovinato per le famiglie che hanno dovuto fronteggiare l’improvviso malessere dei propri figli, iscritti ad una scuola dell’infanzia dell’Appio Latino.

La preoccupazione delle famiglie

Lo stato di salute che ha caratterizzato gli alunni, è rimbalzato sulle pagine social del popoloso quartiere, per la preoccupazione che anche altri bambini potessero trovarsi nello stesso stato. Soprattutto perché, tra i genitori, era circolata l’ipotesi di un’intossicazione alimentare. Sulla questione è intervenuto il municipio.

“Quella scuola ha sette sezioni e circa 500 alunni. Il fatto che soltanto alcuni bambini di una classe si siano sentiti male – ha ragionato l’assessore municipale alla scuola, Marcello Morlacchi – lascia supporre che la causa non sia un’intossicazione, altrimenti ci sarebbero stati altri episodi nelle altre classi”. Lo stato d’animo dei genitori, però, ha spinto l’ente di prossimità a prendere comunque dei provvedimenti.

Pulizie straordinarie e pasti analizzati

“Lunedì mattina, prima dell’entrata a scuola, abbiamo disposto una sanificazione straordinaria dei locali – ha fatto sapere Morlacchi – ma già da venerdì, informati delle preoccupazioni che stavano circolando, abbiamo chiesto che venissero eseguite delle analisi sui piatti mangiati dagli alunni”. L’azienda che garantisce il servizio di ristorazione scolastica, per 72 ore è tenuta a conservare dei campioni dei pasti somministrati”.

I risultati non sono ancora disponibili. “Martedì mattinata ho sentito anche la responsabile della posizione organizzativa municipale sulla questione – ha aggiunto Morlacchi – mi ha confermato che i risultati non sono pronti ma che lo saranno per giovedì. Sono fiducioso comunque sul loro esito. Le abbiamo richieste per rasserenare ulteriormente le famiglie”. Cos’ha causato il malessere dei bambini? Dal municipio ipotizzano che la causa sia da cercare in un virus intestinale. La mensa, nella scuola dell’infanzia di Villa Lazzaroni, è comunque rimasta aperta e funzionante.