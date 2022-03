"Riaprire la biblioteca dell’Augusto: è una risorsa per tutto il territorio"

C’è una biblioteca scolastica, all’Appio latino, che rappresenta un valore aggiunto per l’intero territorio. Si trova in via Gela, all’interno del Liceo Augusto. Lo spazio, un centinaio di metri quadrati si trova sotto il livello stradale. Ha problemi d’umidità ed è diviso in tre piccole sale, ma è però tenuto molto in considerazione da chi abita nel municipio .

La biblioteca chiusa: una ferita per il territorio

“Io non ho studiato qui, ma ricordo che venivo a prendere in prestito i libri di questa biblioteca", ha ricordato il minisindaco Francesco Laddaga che, con Daniele Parrucci, consigliere dell’ex provincia con delega alla scuola, ha organizzato un sopralluogo nel plesso scolastico. “Questo, per storia e prestigio, rappresenta il liceo del municipio VII e tenere chiusa la biblioteca rappresenta una ferita per tutti” ha ribadito il presidente municipale che, con una delegazione, ha visitato gli spazi della scuola.

L'importanza di biblioteche scolastiche ed aule studio

L’importanza delle biblioteche scolastiche, in un’ottica che supera la mera fruizione in orario curriculare, è stata ribadita anche dalla rete degli studenti medi. “Stiamo lanciando proprio in questi giorni una campagna sulla riapertura di spazi studio perché sono insufficienti, quelli esistenti, a garantire le necessità d’una popolazione studentesca che supera le 250mila persone", ha spiegato Leonardo Soffientini, portavoce della rete ed ex studente del liceo di via Gela– la riapertura di biblioteche come quella dell’Augusto e delle aule studio è una priorità. E noi sono anni che stiamo chiedendo maggiori investimenti ed attenzioni ai temi dell’edilizia scolastica”.

Maggiori attenzioni sono state richieste anche dalla dirigente scolastica che, nel segnalare problemi strutturali, legati ad esempio all’umidità, ha spiegato di aver già presentato in passato un progetto ed una richiesta di finanziamento al Ministero della pubblica istruzione. La richiesta della dirigente scolastica non ha però sortito gli effetti sperati. Ora, però, ci sono nuove risorse cui attingere.

Le risorse del Pnrr

“Possiamo sicuramente prendere in considerazione di mettere in piedi un progetto su cui canalizzare i fondi del Pnrr che saranno disponibili nel 2023 per cercare di dare agli studenti ed al territorio del municipio VII la possibilità di fruire di uno spazio di studio” ha spiegato il consigliere della città metropolitana Daniele Parrucci. “Il problema che stiamo riscontrando in molte scuole è legato alla decennale assenza di manutenzione ordinaria ed ora, per intervenire su tutte, servirebbero 800 milioni di euro”.

La richiesta che arriva dagli studenti

Per quanto riguarda la scuola dell’Appio latino, municipio e città metropolitana sembrano però allineate nel rispondere alle richieste degli studenti che, anche nel corso del sopralluogo, hanno ribadito di tenere alla loro biblioteca. “Durante l’occupazione l’abbiamo pulita e per tre giorni abbiamo rimesso in funzione l’aula studio” hanno spiegato i rappresentati d’istituto a Romatoday. Un gesto simbolico che la dice lunga su quanto sia avvertita l’assenza di quello spazio all’interno della scuola. E nel resto del territorio.

“Durante la campagna elettorale ho incontrato gli studenti dell'Augusto e sono rimasto colpito dalla richiesta di riaprire la biblioteca. Non è una competenza del municipio ma, come ente di prossimità, faremo il possibile per soddisfare quest'esigenza - ha commentato il presidente Laddaga - quei libri rappresentano un patrimonio che va rimesso a disposizione del territorio”. Si tratta di progettare il modo per rendere quest'intenzione, largamente condivisa, anche realizzabile.