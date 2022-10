Il semaforo eterno e pericoloso di via Tuscolana

Intervenire sui tempi semaforici per garantire una maggiore sicurezza ad automobilisti e pedoni. E’ questa la richiesta che arriva dal municipio vii e che riguarda l’incrocio tra via Gela e via Tuscolana.

Un incrocio pericoloso

Via Gela è una strada molto trafficata. E’ infatti un’arteria di collegamento tra via Appia Nuova e la Tuscolana. Me è anche la strada da cui si può accedere al Liceo Augusto e, proprio all’incrocio con la Tuscolana, anche con il liceo Bertrard Russell. Non solo. A pochissima distanza c’è anche l’accesso pedonale al principale snodo ferroviario del territorio, la stazione tuscolana. Via Gela è inoltre percorsa anche da quanti vogliano raggiungere il supermercato adiacente la stazione e, non ultimo, da chi è diretto a piazza Ragusa.

La strada è quindi molto utilizzata dai romani. Anche nel senso inverso rispetto a quello descritto. Ed è proprio questa la direzione che preoccupa i consiglieri del municipio VII. Perché “non esiste una fasatura semaforica dedicata che da via Tuscolana consenta l’immissione in via Gela, in direzione di via Appia Nuova, escludendo l’intersezione con altri flussi di traffico”.

Gli incidenti e la richiesta del municipio

Quell’incrocio, è stato ricordato nell’atto votato all’unanimità dal parlamentino di Cinecittà, “è stato spesso scenario di incidenti stradali tra veicoli e pedoni”. E non solo. Tra le vittime, come non ha mancato di sottolineare il consiglio municipale, anche Davide Nataletti: un residente di trentaquattro anni venuto a mancare, lo scorso maggio, in seguito all’impatto della sua moto con un’auto. Una morte che aveva destato molta commozione nel territorio in cui Nataletti, un apprezzato trainer, viveva e lavorava.

Il consiglio municipale, per effetto dell’atto votato, impegna il minisindaco Francesco Laddaga ad attivarsi affinché Roma Capitale valuti la richiesta revisione dei tempi semaforici dell’incrocio. E, qualora questo provvedimento non fosse possibile, dovrà impegnarsi a chiedere di “mettere in atto altre misure equivalenti per ridurre il rischio di incidenti stradali”.

Un quadrante in trasformazione

“Pur consci che il quadrante in senso più ampio sarà prossimamente interessato dalla trasformazione urbanistica riferita al progetto Reiventing Cities C40 della Stazione Roma Tuscolana, abbiamo ritenuto di attenzionare una criticità che da subito deve essere risolta per evitare che abbiano a ripetersi tragici eventi come quelli già accaduti e per tutelare quanto più possibile i giovani studenti che frequentano le tre scuole lì situate” ha commentato il presidente della commissione urbanistica e mobilità Marco Poli.

“L'approvazione della risoluzione è un ottimo risultato di questa amministrazione per tutti i cittadini, sperando che tragici episodi come quelli di Davide Nataletti non debbano mai più ripetersi” ha commentato il vice presidente della commissione lavori pubblici Alessandro Olivieri, primo firmatario dell’atto passato in municipio, che ha espresso la propria soddisfazione perché, l’unanime approvazione, “dimostra che quando si parla di sicurezza e salute dei cittadini, tutto il consiglio municipale è in grado di lavorare nella stessa direzione”.