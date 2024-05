Appia Nuova, c’è un incrocio pericoloso: nell’ultimo anno ci sono stati sei incidenti

Vietato svoltare a sinistra. C’è una strada all’Alberone dove quest’indicazione non viene rispettata con conseguenze che, automobilisti e pedoni, hanno più volte sperimentato.

L'incrocio pericoloso dell'Alberone

La criticità è stata riscontrata all’altezza di piazza Camillo Finocchiaro Aprile. Nel punto in cui interseca via Appia Nuova, entra in contatto con una strada a grande percorrenza. Ed è lì che l’infrazione, complice il grande flusso quotidiano che attraversa la consolare, diventa particolarmente pericolosa. Al punto da meritare l’attenzione dell’ente di prossimità.

La manovra che causa incidenti

“Abbiamo chiesto al presidente Laddaga di attivarsi con la polizia locale ed il dipartimento mobilità per piazza Finocchiaro Aprile – ha spiegato Claudio Lorenzini, capogruppo nel municipio VII della lista Gualtieri – purtroppo ci sono degli automobilisti indisciplinati che transitano in direzione centro che effettuano una svolta non consentita. Girano a sinistra, per immettersi su piazza Finocchiaro Aprile, mettendo a rischio loro stessi e quanti procedono sull’Appia in direzione GRA”.

Le conseguenze di questa manovra sono state analizzate nel corso di una commissione mobilità. “Abbiamo verificato, dati della polizia locale alla mano, che nel punto in cui l’Appia Nuova incrocia con piazza Finocchiaro Aprile, ci sono stati solo nell’ultimo anno 6 incidenti, cinque dei quali hanno causato delle lesioni alle persone” ha sottolineato Lorenzini “è chiaramente una situazione da attenzionare e risolvere”.

La proposta del municipio

In un municipio attraversato da strade ad alta percorrenza come la Tuscolana, l’Anagnina e la via Appia Nuova, l’attenzione riservata alla sicurezza stradale è alta. L’ente di prossimità ha infatti stilato, con il supporto dei cittadini e dei consiglieri di maggioranza ed opposizione, un elenco di punti critici. Anche quello dell’Alberone entra a farne parte. Cosa fare? La proposta che ha messo d’accordo il consiglio municipale è di posizionare dei new jersey sulla via Appia Nuova. I divisori di cemento impedirebbero agli automobilisti di fare l’inversione che, negli anni, ha causato troppi incidenti.