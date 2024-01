Ibis Sacro, a Roma aumentano gli avvistamenti: è una specie aliena

Un ibis sacro è stato fotografato mentre si aggirava nella vallata del parco della Caffarella. Altri, appena la scorsa settimana, sono stati immortalati in un gruppo da sei all’interno dell’oasi dei Torre Flavia, a nord della Capitale. La presenza di questi volatili che fino a pochi anni fa era impensabile trovare sul cielo di Roma, comincia a diventare frequente.

Una specie aliena considerata dannosa

“L'ibis sacro fa parte degli invasivi di rilevanza unionale cioè quella categoria di animali che per motivi commerciali è stata portata in Italia” ha spiegato la veterinaria Francesca Manzia, responsabile del centro di recupero della fauna selvatica della Lipu. A differenza di altri esemplari, come ad esempio la cicogna, l’ibis non è giunto nella penisola con le proprie ali. Importato nel nostro paese “poi è sfuggito o è stato liberato e si è adattato e riprodotto. Il suo impatto negativo sull’ambiente è stato certificato”.

Come riconoscere gli ibis sacri

Per quanti non li avessero ancora visti, gli Ibis sacri (Threskiornis aethiopicus) sono dei trampolieri, cioè degli uccelli con grandi zampe sottili, di colore bianco e nero. La colorazione varia in realtà in funzione dell’età, visto che gli esemplari più giovani hanno il collo e la testa ricoperta da piume scure ma con piccole chiazze bianche. Gli adulti hanno il collo glabro e le ali bordate dello stesso colore del becco e delle zampe: nero.

Come i parrocchetti, le nutrie, il gambero rosso della Lousiana, anche gli ibis sacri sono specie aliene. A differenza dei parrocchetti sono però stati inseriti nella lista delle specie aliene invasive dal progetto Life Asap dell’Unione europea, per i danni che causano. Questi volatili infatti sono responsabili di predazioni di specie minacciate e competono nei siti riproduttivi con altre specie: gli ardedi coloniali tra cui rientrano, a titolo esemplificativo, l’airone cenerino, la garzetta, l’airone guardiabuoi. “In quelle aree, peraltro – si legge nella scheda tecnica pubblicata sul sito del programma Life ASap - la vegetazione viene duramente compromessa a causa delle loro deiezioni”.

Una specie che comincia a diffondersi anche a Roma

“Purtroppo sono molto voraci e nelle aree umide predano una quantità incredibile di nidiacei e di uova di tutte le nostre specie acquatiche di uccelli – ha sottolineato la responsabile LIPU del centro di recupero della fauna selvatica - Nel Po sterminano intere colonie cacciando in gruppo”. E da noi? “Nel nord Italia l'ibis sacro è ampiamente presente già da molti anni, qui da noi sta arrivando perché aumentando di numero colonizza sempre più territorio” ha spiegato Manzia. Ed è questo il motivo per cui, con una crescente frequenza, vengono avvistati anche nelle aree verdi del territorio comunale e nelle riserve della provincia di Roma.