Dalle aule dell’Augusto a Youtube, spopolano le lezioni del professore Ferdinando Stirati

C’è un insegnante in pensione che con le sue videolezioni sta facendo il boom di visualizzazioni. E’ il professor Ferdinando Stirati, una colonna del liceo Augusto, di cui è stato studente e per decenni insegnante. Andato in pensione, all’età di ottant’anni (da compiere il prossimo marzo), non ha perso la voglia d’insegnare. Solo che ora non lo fa più tra i banchi di scuola.

I video su Youtube

Le lezioni su Eschilo Sofocle ed Euripide, su Aristofane, ma anche sulle due guerre mondiali, fanno incetta di visualizzazioni su Youtube. Un risultato in parte inatteso perché, se l’apprezzamento nei confronti dell’ex docente all’Appio latino è cosa nota, non era scontato che lo fosse anche sul sociale network. Ed invece, i classici della tragedia e della commedia greca, hanno trovato migliaia di appassionati.

Da Roma a Berlino

“E’ nato tutto in maniera casuale, durante il lockdown” ha raccontato il professore a Romatoday “Io ho una nipote che frequenta il ginnasio di un liceo internazionale a Berlino e lì studiano anche materie in italiano. D’accordo con il suo preside sono andato quattro o cinque volte a fare lezioni sul posto e così è nata, da parte sua, la richiesta di trattare questi argomenti anche online”.

Con l’aiuto del nipote e di un amico, l’insegnante in pensione ha messo online una ventina di video. Anche su tematiche più “giovanili”, seppur trattate in chiave storica. “Ho fatto dei video su come vivevano l’adolescenza ad Atene, a Roma, nel Rinascimento. Dalla cultura classica a Don Milani, tutto in rete. Con tantissimi apprezzamenti espressi da chi ha seguito le lezioni. A partire dagli ex studenti del liceo che l’insegnante considera una “seconda famiglia”.

Una vita legata all'Augusto

“Io, come i miei fratelli e due delle mie figlie, ho studiato all’Augusto. Stessa cosa hanno fatto diversi miei nipoti. La nostra famiglia è stata presente in quel liceo dal 1994 al 2003”. Oltre ad essersi seduto dietro i banchi il professor Stirani per oltre due decennii è stato dietro alla cattedra. “Ho insegnato anche ai figli dei miei compagni di scuola” ha raccontato a RomaToday.

Dal mondo reale alla realtà virtuale

Con Antonio e Nicola Bruni, in occasione dei 50 anni dalla fondazione del liceo, ha fondato l’associazione degli ex studenti dell’Augusto. Correva l’anno 1987. “Da allora abbiamo fatto tante iniziative, lezioni, visite guidate, viaggi. Negli ultimi due anni ci siamo un po’ fermati”. O meglio, l’attività è stata trasferita dal mondo reale a quello virtuale di youtube. Ed è stato un successo.