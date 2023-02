Emergenza rifiuti: per le attività commerciali un nuovo servizio di segnalazione

Un servizio di posta dedicato alle utenze non domestiche. E’ questa l’iniziativa assunta dal municipio VII per affrontare il problema della gestione dei rifiuti prodotti dalle attività commerciali.

Il decoro e l'appeal delle attività commerciali

“E’ un’iniziativa che mettiamo in campo, partendo da un atto prodotto dal consiglio municipale, per migliorare il decoro e l’appeal commerciale delle realtà presenti nel nostro territorio” ha spiegato l’assessora municipale alle attività produttive Silvia Pieri. In un municipio che conta migliaia di esercizi commerciali, la gestione dei rifiuti non è un aspetto secondario.

Come testimoniato anche dal CNA, nel corso di un incontro organizzato lo scorso 8 febbraio in via Nazionale, una città sporca “rappresenta un disvalore per le imprese che insistono sul territorio”. Luca Barrera, il responsabile del coordinamento sindacale di CNA Roma, nella stessa occasione ha rimarcato l’esigenza di individuare “strumenti nuovi in grado di informare efficacemente l’opinione pubblica” riuscendo al tempo stesso “ad ascoltare il territorio”. Obiettivi, questi ultimi, che sono contemplati nella direttiva firmata dalla giunta Laddaga.

L'email per gestire tutte le utenze non domestiche

Il provvedimento prevede l’attivazione dell’ indirizzo di posta elettronica servizioUND.mun07@comune.roma.it, dedicato alla ricezione delle problematiche relative alle segnalazioni delle utenze non domestiche. L’iniziativa prende le mosse da un documento votato in consiglio municipale che chiedeva l’attivazione di uno sportello “SOS Ristoratori” in municipio, destinato proprio ad affrontare l’esigenza di creare “un canale diretto e rapido con l’amministrazione municipale per la risoluzione delle anomalie”. Il servizio pensato dalla giunta, a differenza di quello approvato in consiglio, è invece destinato a tutte le attività commerciali.

Un canale diretto con l'amministrazione

“Fino ad oggi tutte le criticità, delle utenze domestiche e di quelle che non lo sono, venivano inoltrate all’assessorato ai rifiuti. Invece da ora in poi, quest’ultimo, potrà gestire meglio la parte relativa ai rifiuti domestici, perché agli altri viene dedicato un canale apposito” ha spiegato Pieri. In tal modo viene decongestionato uno strumento ed un assessorato, quello di cui ha la delega Estella Marino, e si crea un canale dedicato “per migliorare il lavoro di tutte quelle realtà che vogliamo aiutare a risollevarsi dopo gli anni della pandemia”.

Uno strumento utile anche ai ristoratori

La mozione da cui prende le mosse la direttiva di giunta, era stata approvata lo scorso giugno. “Finalmente viene attivato un canale diretto ed immediato tra municipio e d attività commerciali - ha commentato il capogruppo di Italia Viva Luca Di Egidio che aveva portato l'atto in aula consigliare - in tal modo sarà possibile avere un riferimento per risolvere problemi inaccettabili, come ad esempio un cassonetto sistemato difronte ai tavoli dove si serve da mangiare e da bere. Finalmente ci sarà un interlocutore per semplificare la vita soprattutto per chi ha un'attività di ristorazione e viene penalizzato dalla presenza dei rifiuti. E’ una best practice del VII che - ha aggiunto Di Egidio - auspico possa essere esportata in tutte le altre parti di Roma”.