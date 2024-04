Dopo l’incendio l'ex bar Casina Appia è diventato una discarica

Vetri rotti, mura divelte ed una quantità inimmaginabile di rifiuti. Sono queste le condizioni in cui versa la “Casina Appia”, un ex chiosco bar in muratura un tempo collegato ad un distributore di carburanti.

L'incendio e gli anni di abbandono

Scaduta la concessione pubblica, l’immobile è caduto nell’oblio e con il tempo si è trasformato in un ricovero per persone senza fissa dimora. Nel 2020 è stato teatro anche di un incendio che ha ulteriormente depauperato il bene, nel 2023 passato di proprietà dal comune al municipio. Alla devastazione causata dalle fiamme, si deve aggiungere quella prodotta dal prolungato abbandono. Perché adesso quello che resta al civico 620 di via Appia, è un rudere che dovrà essere riqualificato, e l’amministrazione ha dichiarato di volerlo fare. Ma al di là delle potenzialità future, nel presente l’edificio, situato all’altezza di Colli Albani, è un monumento al degrado che va messo in sicurezza. Anche perché si trova in un luogo di passaggio, difronte alla fermata della linea A ed a poca distanza di molti capolinea degli autobus.

La richiesta di messa in sicurezza

“Nonostante il manufatto di Via Appia, 620/622 sia stato acquisito tra i beni del Municipio da più di un anno, nulla fino ad oggi è stato fatto per la sua pulizia e messa in sicurezza” ha commentato il capogruppo M5s Emanuel Trombetta, primo firmatario di un provvedimento che, dopo aver incassato il via libera di due commissioni, attende di esser discusso anche nel parlamentino di Cinecittà.“Chiediamo al consiglio di dare mandato agli uffici preposti per la sua messa in sicurezza e pulizia affinché si riesca a dare decoro ad un area che è di passaggio turistico per visitare le vicine tombe Latine, il parco della Caffarella e l'Appia Antica” ha dichiarato Trombetta, aggiungendo di ritenere fondamentale, con il gruppo pentastellato “un celere intervento”.

Cosa vuole fare il municipio

La Casina Appia è stata acquisita dal municipio, insieme ad un manufatto situato in vicolo dell’Acquedotto Felice, nel marzo del 2023. Il manufatto di Colli Albani dovrà essere messo a bando ma la finalità è stata già ipotizzata. L’amministrazione sta valutando infatti di creare lì “una stazione per la ricarica di auto elettriche a cui associare un polo giovanile” con annessa sala studio, vista la carenza che si avverte nel territorio. Nel frattempo è arrivata la richiesta di bonificarlo e di metterlo in sicurezza, visto che al momento l’edificio e l’attiguo giardino, restano alla mercé di tutti. Una richiesta già passata, all’unanimità, in due commissioni.