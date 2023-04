Piazza Zama nuovo capolinea del bus 649: come cambia il percorso dell'autobus

Da lunedì 24 aprile il percorso della linea bus 649 sarà modificato. La tratta sarà prolungata e l’autobus nel suo nuovo percorso avrà un nuovo capolinea ed effettuerà nuove fermate.

Il nuovo capolinea sarà passerà da largo Don Orione a Piazza Zama col bus, che in questa direzione, arrivato a via Albalonga transiterà nelle due nuove fermate in via Ceneda e via Imera (nuova fermata in via Imera altezza via Cutilia). Per quanto riguarda invece la direzione verso la stazione Tiburtina, l’autobus partendo da piazza Zama passerrà in via Imera e via Etruria per poi prendere il consueto percorso da via Albalonga in poi. Cancellate invece le fermate Appia/Re di Roma in via Appia Nuova, 60 metri dopo piazza Re di Roma e il capolinea 78859 largo Don Orione.

Nonostante il cambio di percorso e il capolinea resta invariato l’orario delle prime e ultime partenze dalla stazione Tiburtina (05:30-00:15) e da piazza Zama (05:40-24:00)