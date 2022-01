“Cerco lavoro per mia madre”: l’annuncio della bambina scatena la solidarietà del web

Consigli, testimonianze di affetto e qualche offerta di lavoro. L’annuncio postato da una bambina sul gruppo facebook del proprio quartiere, ha finito per scatenare la solidarietà del web.

L'annuncio

La minore, che nello scrivere il suo post ha dichiarato di avere undici anni e di aver perso il padre, si è rivolta alla comunità virtuale del proprio quartiere per chiedere “un aiutino per ricominciare a vivere normalmente”. Lo ha fatto appellandosi al social network di Zuckerberg, nella pagina dedicata all'Appio Latino. Una scelta che le ha fatto ottenere, tanti suggerimenti ed i complimenti per l'iniziativa. Oltre cento commenti, tanti like ed anche qualche consiglio utile.

Le proposte arrivate

Tra gli utenti del gruppo facebook, c'è stato chi le ha rivolto dei suggerimenti molto concreti. Così qualcuno è arrivato a suggerire il nome di una pizzeria al taglio che sta cercando del personale. C'è stato poi chi, avendo notato la ricerca di una banconista nella zona di Santa Maria Ausiliatrice, ha consigliato di fare un sopralluogo ad una nota attività artigianale della zona. C’è anche qualche residente che si è fatto avanti, proponendo di assumere la madre come domestica, per qualche ora a settimana.

Le raccomandazioni

Tra i primi a commentare c'è stato anche l’ex datore di lavoro della donna per cui si sta mobilitando il web. L'ha definita “una persona seria” e ne ha raccomandato l’assunzione, raccogliendo anche il ringraziamento della bambina che ha postato l’annuncio. A lei, ovviamente, oltre ai complimenti sono arrivati anche i consigli di quanti hanno mostrato preoccupazione per le insidie che, ad una minore, può riservare una diretta esposizione su un canale social. Prevalgono però i complimenti e gli auguri di poter presto trovare, con la propria mamma, la serenità economica che merita.