Risveglio senz'acqua per l’Appio Latino: disagi per tutta la mattinata

Rubinetti all’asciutto anche in via Magna Grecia per un guasto ad una conduttura

Risveglio complicato per i residenti di San Giovanni e dell’Appio Latino. Dalle prime ore della mattinata i rubinetti hanno smesso di erogare l’acqua.

La testimonianza del residente

"Nel mio condominio il problema è stato ravvisato a partire dalle 6 di mattina - ha raccontato a RomaToday un residente dell’Alberone - io abito a poca distanza dalla fermata di Ponte Lungo, per la precisione a Circonvallazione Appia". Ma i disagi sono stati diffusi ed hanno caratterizzato un ampio quadrante, ben oltre il perimetro dell'Alberone

Anche in via Magna Grecia

Rubinetti asciutti infatti sono stati segnalati anche in via Magna Grecia fino alle prime ore del pomeriggio. “Poi l’acqua è tornata, anche se, verso le ore 17, aveva un livello della pressione ancora basso” ha raccontato a RomaToday una lavoratrice, impiegata in un’attività nella zona di piazza Tuscolo.

Perchè è mancata l'acqua

Il problema, hanno fatto sapere da Acea, si è verificato nel corso della notte a causa di una condotta situata all’altezza della Stazione Tuscolana. I tecnici sono intevenuti per riparare il guasto finendo per ripristinare il servizio a partire dalle ore 14. NEl frattempo l’azienda municipalizzata ha inviato due autobotti, una a Ponte Lungo l’altra nella zona della stazione, per tamponare le emergenze.