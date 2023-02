Un pullman contromano sul selciato dell'Appia Antica: "Sindaco facciamo cessare questo scempio"

Un pullman turistico apparentemente parcheggiato, contromano, sul selciato della Regina viarum. L’immagine è stata pubblicata dal geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi che, da anni, è anche il presidente del parco dell’Appia Antica.

Un autobus contromano sull'Appia Antica

“Questo che vedete è un monumento di 2300 anni fa allegramente percorso da un autobus turistico, in questo caso anche contromano” ha commentato Tozzi. La strada, per cui è stato recentemente avviata la candidatura all’Unesco, per inserirla nell’elenco delle opere patrimonio dell’umanità, viene ancora oggi interamente percorsa da veicoli a motore di ogni sorta e, come la foto dimostra, anche di ogni dimensione.

L'appello al sindaco

“Come presidente del parco dell’Appia Antica chiedo al sindaco di Roma Roberto Gualtieri di far cessare immediatamente questo scempio che in nessuna altra parte del mondo sarebbe tollerato” ha dichiarato Mario Tozzi. Da tempo il presidente dell’ente parco è in prima linea nel chiedere all’amministrazione di eliminare o almeno contingentare il passaggio dei mezzi a motore sulla Regina viarum. Quest’ultima richiesta si conclude in modo stringente: “Il piano c’è, i soldi ci sono, che si allontanino le auto e restino le bici”.

La sicurezza di pedoni e ciclisti

Lo scorso dicembre, a distanza di dieci anni dal primo appello, Tozzi aveva scritto al ministero dei trasporti per rappresentare i problemi legati alla pressoché totale assenza di limitazioni al passaggio di veicoli sulla strada. “Nel suo tratto iniziale, tra piazzale Numa Pompilio e la Basilica di San Sebastiano la quotidiana presenza di turisti e semplici cittadini, a piedi o in bicicletta, deve coesistere con un traffico motorizzato intenso, non soltanto sotto il profilo quantitativo ma, soprattutto, della velocità” aveva ricordato Tozzi nella lettera.

I varchi elettronici bocciati dal ministero

Il presidente del parco, aveva inoltre informato il ministero dei trasporti che “quotidianamente l’ente riceve segnalazioni, soprattutto dai turisti provenienti da ogni parte del mondo, per il senso di insicurezza che grava su questo tratto di strada”. Il motivo di quella lettera era dettato dal fatto che, appena un mese prima, lo stesso ministero aveca deciso di bocciare l'installazione dei varchi elettronici sulla strada. Installazione che, sul finire del 2020, la precedente amministrazione cittadina aveva annunciato sarebbe dovuto iniziare “entro la fine dell'anno o al massimo nel gennaio 2021”. In assenza di ZTL e di altre forme di controllo, la Regina viarum, nonostante la fresca candidatura all'Unesco, continua ad essere alla mercè di qualsiasi mezzo a motore.