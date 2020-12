Porta Metronia partita la rivoluzione verde: sui marciapiedi arrivano altri 180 alberi

Centinaia di alberi concentrati in un solo quadrante. Proseguono le piantumazioni avviate nel 2018 a Porta Metronia. Entro le festività natalizie arrivano infatti altri 60 alberi in via Iberia, via Gallia, via Satrico e via Licia.

La rivoluzione verde

Il Comitato Mura Latine, che ha lanciato il progetto Re Tree, ha parlato di “una vera rivoluzione green per Porta Metronia”. Perché torneranno verdi delle strade la cui presenza di alberi era legata solo alle vecchie ceppaie, ora rimosse. Ed anche perchè le piantumazioni verranno realizzate in strade come via Sibari dove le essenze arboree non erano mai state presenti.

Il progetto ReTree

Alla fine del 2018 il Comitato Mura Latine, per riforestare la zona di Porta Metronia aveva lanciato una campagna di crowdfunding, per “ripiantare gli alberi dove non ci sono più”. Partendo da una mappature dell’esistente, strada per strada il comitato aveva censito le ceppaie presenti sui marciapiedi ed aveva finito per mappare le aree dove, il Comune, aveva autorizzate le nuove piantumazioni. Raccolti i fondi, sono stati acquistati gli alberi e, nel corso del 2019 e 2020, sui marciapiedi della zona sono apparse le prime essenze arboree.

Le nuove piantumazioni

Con le nuove piantumazioni, il progetto ReTree ha permesso di mettere a dimora di 200 alberi in meno di due anni. Ma il numero è destinato ad aumentare. “In questi giorni vengono piantati 60 alberi e tra gennaio e febbraio il municipio metterà a dimora altri 120 alberi acquistati dai cittadini attraverso il crowfunding” ha spiegato la presidente del Municipio VII Monica Lozzi. Si tratta di ligustri, acacie, leggi, tigli.

Centinaia di alberi in tutto il municipio

Le piantumazioni proseguiranno. “Abbiamo intenzione di piantare 650 alberi, da Don Bosco al parco di Tor Vergata, passando per via Tuscolana dove, nel tratto compreso tra Porta Furba e Subaugusta, verranno messe a dimora 60 alberi sempre verdi” ha spiegato l’assessore all’ambiente Salvatore Basile. Alberi arriveranno anche nell’ex territorio del Municipio IX. Nell’immediato però ci saranno quelli acquistati per Porta Metronia dai cittadini. E sono centinaia.