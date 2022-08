Via libera alle motoseghe: per il Campidoglio ci sono cipressi e tigli da tagliare con urgenza

Via libera alla motoseghe in piena estate. L’azione dei giardinieri è stata giudicata necessaria per alcuni alberi che si trovano nel territorio più popoloso della capitale, il municipio VII.

Il cipresso della Tuscolana

A decretare l’abbattimento “a carattere d’urgenza” è stato il dipartimento tutela ambientale che ha disposto l’avvio del taglio di un cipresso in via Tuscolana, all’altezza della salita del Quadraro. Si tratta di uno degli esemplari che sono piantati nello square spartitraffico e che, insieme ad altre alberature (ad esempio degli ulivi) impreziosiscono un’aiuola per anni degradata dalla presenza di una vasca vuota.

Pericoloso per la viabilità

Il cipresso si trovava davanti la scritta “Municipio VII”, realizzata con piccole piante d’ornamento. Lo scorso 23 agosto è stato tagliato perché considerato un “albero secco morto in piedi” e quindi trovandosi su via Tuscolana, una strada ad alta viabilità, la sua presenza poteva rappresentare un rischio per gli automobilisti. “La ceppaia sarà rimossa appena possibile o contestualmente alla piantagione di nuovi alberi” ha reso noto il dipartimento ambiente.

Un albero con problemi di staticità

Un altro intervento, sempre a carattere di urgenza, è stato eseguito in via Latina, all’altezza della scuola T. Mommsen. In questo caso l’abbattimento, avvenuto nella giornata di mercoledì 24 agosto, è stato eseguito ai danni di un tiglio di grandi dimensioni. Non si trattava però, a differenza del cipresso, di un albero secco, bensì di un esemplare con “problemi di stabilità del tronco, ferite non cicatrizzate, secco esposto, gravi fenditure”.

La vicinanza del tiglio alla scuola destava preoccupazione e, di conseguenza, è stato deciso di provvedere ad un urgente abbattimento. Anche in questo caso la rimozione della ceppaia non è stata contestuale e potrebbe avvenire, invece, in occasione di una sua auspicabile sostituzione.