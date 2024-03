A San Giovanni piantato un albero per Martina Scialdone, vittima di femminicidio

C’è un albero del quale prendersi cura con particolare attenzione in piazza Tarquinia. È stato infatti messo a dimora per volere di un’intera comunità che ha deciso, in questo modo, di omaggiare Martina Scialdone.

L'albero dedicato a Martina

Alla giovane avvocata assassinata nel 2023 dall’ex fidanzato, è stata dedicata la mattinata di sabato 23 marzo. “Non dimenticheremo mai Martina e quello che è successo – ha dichiarato Annabella D’Elia, del Comitato Mura Latine – ed appuntamenti come quello di piazza Tarquinia servono a far capire, alle donne vittime di violenza, che non devono sentirsi sole ed abbandonate. Oggi, poi, ci è sembrato giusto come comunità locale anche stringerci in un abbraccio ideale con la famiglia, presente con la mamma ed il fratello all’appuntamento”

L'abbraccio ideale dei comitati

A San Giovanni la messa a dimora dell’albero, uno di quelli acquistati con il progetto ReTrees, è stata accompagnata dalle note della banda Cecafumo, altra realtà del territorio che ha così voluto offrire la propria vicinanza ai famigliari ed agli amici di Martina. All’appuntamento ha preso parte anche l’associazione “Insieme a Marianna”, realtà nata per ricordare un’altra vittima di femminicidio che si è costituita parte civile nel processo contro l’ex fidanzato di Martina.

Com'è stata ricordata Martina nel territorio municipale

All’iniziativa, cui hanno partecipato anche tanti amici della giovane avvocata, è intervenuto anche il municipio VII con l’assessora alle politiche sociali Adriana Velasco. “Comitati ed istituzioni insieme mantengono vivo il ricordo di una persona che è stata vittima d’una fine del tutto priva di senso. Per farlo, come amministrazione, avevamo sistemato delle panchine rosse e poi messo a dimora, lo scorso anno, una magnolia a Villa Lais perché la famiglia aveva piacere venisse ricordata come un altro essere vivente”. Ora, con la piantumazione dell’albero di San Giovanni, ce ne sono almeno due con cui tramandarne il ricordo.