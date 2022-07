"Poche strade intitolate alle donne nel XV municipio", arriva la proposta sulla toponomastica

Nuovi spazi e servizi pubblici da intitolare a figure femminili, completamenti assenti o quasi nell’attuale toponomastica del territorio. Il presidente della commissione pari opportunità del XV Municipio, Stefania De Angelis, e la capogruppo della Lista civica Gualtieri Sindaco, Sara Martorano, hanno presentato una proposta di risoluzione, che verrà discussa nel prossimo consiglio municipale del 19 luglio 2022, con la quale vogliono adeguare la toponomastica femminile.

XV Municipio ultimo per strade intitolare alle donne

Il territorio del XV municipio, attualmente, è ultimo per indice di femminilizzazione della toponomastica. Il viario municipale conta, infatti, 1126 tra strade, piazze, parchi e percorsi ciclopedonali. La presenza di titolazioni femminile raggiunge un misero 1,78%, contro una media cittadina che si aggira intorno al 6,7%. In tutto sono 20 le aree di circolazione dedicate alle donne.

Un solo parco dedicato alle donne

Sono infatti appena 10 le strade intitolate a personalità femminili, di cui due dedicate a sante (via Santa Cornelia e via Santa Giovanna Elisabetta). Sono invece sette i percorsi ciclopedonali mentre ci sono due vie in cui Livia Drusilla Claudia compare indirettamente nell’odonomastica locale, in quanto le strade sono legate ai possedimenti della moglie di Augusto e non direttamente a lei (via della Riserva di Livia e via della Villa di Livia). Infine, c’è un solo parco dedicato ad una donna, la studentessa Marta Russo, uccisa all’interno della città universitaria della Sapienza il 9 maggio del 1997.

A Roma solo il 4% di strade intitolate alle donne

Se la situazione nel XV municipio non brilla per parità di genere, nel resto di Roma le cose non migliorano molto. Su 16 mila 377 toponimi, solo il 4% di essi ha nomi di donne, contro il 48% di toponimi di uomini ed il 48% di nomi neutri, come luoghi geografici e storici. Anche per questo, il comune di Roma ha aderito alla campagna presentata dall’Associazione Toponomastica Femmine, “8 marzo, tre donne, tre strade”, che invita l’amministrazione capitolina a dedicare tre aree di circolazione stradale, pedonale e ciclabile a tre figure femminile. Una fase iniziale di un percorso più lungo, attraverso il quale far partire un’azione culturale di promozione della storia delle donne, anche attraverso l’istituzione di una commissione consultiva di toponomastica.

Secondo i firmatari della proposta, la toponomastica “è uno strumento importante e di enorme capacità di diffusione per il recupero della memoria storica delle donne che si sono distinte in tutti i campi, incidendo in maniera significativa nella vita della nazione, della città e delle comunità locali, nazionali ed internazionali”. Il documento, che è già passato in commissione pari opportunità, verrà quindi discusso durante la prossima assemblea municipale. In caso di voto farevole, il consiglio impegnerà il presidente Daniele Torquati a dare mandato per l’individuazione di nuovi spazi e servizi pubblici da intitolare a figure femminili, da sottoporre alla commissione consultiva di toponomastica del comune di Roma, anche utilizzando un gruppo di lavoro interno alla commissione pari opportunità del XV Municipio.